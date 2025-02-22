İsrail'in çağrı cihazı saldırısı Ukrayna'ya ilham verdi! Rus drone gözlüklerine tuzak kuruldu

Ukrayna, İsrail'in gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırısından ilham aldı. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kiev'in savunma istihbarat biriminin Ruslar tarafından savaşta kullanılmak için elde edilen drone pilot gözlüklerine patlayıcı tuzakladığı belirtildi.

Rus yetkililer, askerlerinin Ukrayna cephesinde kullanması için elde edilen bir grup drone pilot gözlüğünü Ukraynalı askerler tarafından patlayıcılarla donatıldığını dile getirdi. İngiliz medyasına konuşan yetkililer, Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü'nün, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad'ın Eylül ayında Lübnan'da binlerce Hizbullah askerini ve sivili öldüren çağrı cihazı saldırısını ilham aldığını söyledi.

Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün (GUR) operasyonunda yer alan bir kişi “Bunun başarılı bir operasyon olduğunu teyit edebiliriz ve hala devam ediyor. Teknolojik olarak çağrı cihazlarından daha karmaşık ama ne yazık ki Ruslar çağrı cihazlarını pek kullanmıyor” ifadelerine yer verdi.

BAĞIŞÇILAR ARACILIĞIYLA ULAŞTIRILDI

Operasyona dahil olan kişiler, GUR operatörlerinin büyük miktarda drone gözlüğü satın aldığını, bunları uzaktan patlatma mekanizmasıyla modifiye ettiğini ve ardından Rus ordusuna bağışçı gibi davranan gönüllüler aracılığıyla Rus drone birimlerine dağıttığını söyledi. Savaş alanındaki Rus askerlerinin cihazlardan dolayı yaralanıp yaralanmadığı bilinmiyor.

Rus ordusu için ekipman üreten ve tedarik eden bir Rus şirketi olan NPP'nin bir temsilcisi, Şubat ayı başında devlet haber ajansı Tass'a yaptığı açıklamada, bir grup drone gözlüğünün sabote edildiğini ve cihazların içinin açılarak içerisine patlayıcılar yerleştirildiğini dile getirdi.

KOD ADI: ROMAN

NPP'den Igor Potapov, “Bir grup Skyzone Cobra X V4 FPV gözlüğü Roman adında bir adam tarafından insani yardım adı altında bağışlandığını" ifade etti.

Rus askerleri koruyucu teçhizat, gece gözlüğü ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere büyük miktarda ekipmanı bağışlar ve gönüllüler tarafından yapılan kitle kaynaklı satın almalar yoluyla alıyor.

“Gözlüklerin kutusundan çıkan bataryaları bağlanıp çalıştırıldığında patlama meydana geldi. Gönderilen tüm kutuları açtığımızda bu ürünlerde paketlenmiş plastik patlayıcı bulduk” diyen Potapov, birliklerin tetikte olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Telegram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Rus haber kuruluşu Readovka da 7 Şubat'ta bir grup FPV drone gözlüğüne 10-15 gram plastik patlayıcı ve fünyeli bubi tuzağı kurulduğunu bildirdi.