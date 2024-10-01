İsrail'in Demir Kubbeleri, İran'ın hipersonik Fettah füzelerini engelleyemedi! Hamaney adını koydu Netanyahu için ateşlendi

01 Ekim 2024 22:56 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 22:59

İsrail'in, Lübnan'a karşı düzenlediği kara harekatının ardından İran, hipersonik Fettah füzeleriyle Tel Aviv dahil birçok İsrail şehrini hedef aldı. İran 500'den fazla gönderdiği füzeler arasında 2023 yılında ilk kez tanıttığı Fettah füzelerini de kullandı. Füzelerin isim babası ise İran'ın dini lideri Ali Hamaney. İşte İran'ın İsrail'e saldırılarında kullandığı yeni hipersonik Fettah füzesinin özellikleri...

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Tel Aviv'de füzelerle eş zamanlı metro saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İsrail'in Orta Doğu'ya yağdırdığı bombalara karşılık sahaya İran​'ın hipersonik Fettah füzeleri çıktı. İsrail'in Lübnan​'a düzenlediği kara harekatının ardından İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv​ dahil birçok şehri balistik füzelerle hedef aldı. İran'ın İsrail'e cehennemi yaşattığı en az 500 füzeli saldırıda 2023 yılında tanıtılan Fettah füzeleri de yer aldı.

İSRAİL'İN DEMİR KUBBELERİ NASIL AŞILDI?

Adını İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in koyduğu Fettah füzelerinin azami hızı 5 Mach ve 1400 kilometre menzile sahip. Bu sayede İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbeleri aşabiliyor. Yüksek hızı ve manevra kabiliyeti sayesinde hava füze savunma sistemlerine yakalanmıyor. Hatta İranlı yetkililer, bu füzeleri durdurabilecek sistemin onlarca yıl geliştirilemeyeceğini söylüyor.

FETTAH FÜZELERİ NÜKLEER BAŞLIK TAŞIMA KAPASİTELİ OLABİLİR!

Düşmana karşı kullanılması için tasarlanan Fettah füzeleri, sadece aerodinamik kanatları kullanarak kontrol ve yön değiştirme yeteneğine sahip. Manevra kabiliyeti ve hareket yönünü değiştirebilme yeteneğinden dolayı, düşmanın AWACS'ı tarafından görülmesi durumunda karşı tarafın savunma sistemine yeterli süre tanımıyor.

Ayrıca Fettah 1 füzesinin, İran'ın nükleer programını sürdürmesi halinde nükleer savaş başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu da iddia ediliyor.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan füzenin adı Fettah ise "Fatih", "zafer getiren", "galip" anlamlarından geliyor.