İsrail'in Demir Kubbe'sini atlatan roket otoyoldaki aracın önüne böyle düştü

24 Eylül 2024 12:20 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:34

İsrail'in hava saldırısına karşılık Hizbullah roketlerle karşılık verdi. Lübnan'dan 65 roketin ateşlendiği bildirildi. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi atlatan bir roketin otoyola düştüğü an ise araç kamerasına yansıdı.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En ölümcül günün ardından halk evlerini terk etti! Bölgede yaşanan son gelişmeler

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En ölümcül günün ardından halk evlerini terk etti! Bölgede yaşanan son gelişmeler

İsrail ve Lübnan hattını ateş sardı. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da 490'dan fazla kişi hayatını kaybetti, bin 645'ten fazla insan ise yaralandı. Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in hava saldırılarına karşılık roketlerini ateşledi. Roketlerden bazıları İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenirken bazıları ise engellenemedi.

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ AN

İsrail'in kuzeyinde bulunan Aşağı Celile'de yer alan Tamra ile Kabul şehri arasındaki bir otoyola düşen roket ise araç kamerasına yansıdı. Aracı kullanan kişi, ölümden kıl payı kurtuldu. Önüne düşen roketi fark eden sürücü, aracını durdurdu ve yere yatarak kendini korumaya çalıştı.

ENGELLENEN ROKET 1 KİŞİYİ YARALADI

Yerel saatle 07.43'te Hayfa'nın doğusuna 10 roket atıldığı, bazılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı. Sağlık görevlileri, engellenen bir roketten düşen şarapnel parçası nedeniyle 58 yaşındaki 1 kadının hafif yaralandığını aktardı.

Öte yandan yerel saatle 09.36'da Jezreel Vadisi'ne (Emir Vadisi) 5 roket fırlatıldığı, roketlerden bazılarının engellendiği, geri kalanının açık araziye düştüğü, yaralanan olmadığı ifade edildi. Saat 09.42'de ise Kiryat Shmona'nın 50 roketle hedef alındığı, roketlerden bir kısmının engellendiği, diğerlerinin ise şehre isabet ettiği ve hasara yol açtığı ancak yaralanan olmadığı kaydedildi.