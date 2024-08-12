İsrail'in derdine ABD çare olmaya çalışıyor: Orta Doğu'ya güdümlü füze denizaltısı

12 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:47

İran'ın başkenti Tahran'da, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması Orta Doğu'daki gerilimi zirveye çıkardı. İran'ın, İsrail'e misilleme saldırısı yapacağını duyurması ABD'yi de harekete geçirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Llyod Austin'in Orta Doğu'ya bir güdümlü füze denizaltısı konuşlandırılması yönünde emir verdiği belirtildi. Açıklamada, Austin'in nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün de bölgeye intikalini hızlandırma emri verdiği aktarıldı.

İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA'DAN UYARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un imzaladığı ortak açıklamada, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı. Açıklamada, ''Bölgede artan gerilimden derin endişe duyuyoruz ve gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığımızda birleşiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

''ATEŞKESİ RİSKE ATMAYIN''

Hamas ile İsrail arasında bu hafta içinde yeniden başlaması planlanan anlaşma görüşmelerine değinilen açıklamada, ''Bu çerçevede özellikle İran ile müttefiklerine bölgesel gerilimi daha da tırmandıracak, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması fırsatını tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz'' denildi.

''HİÇBİR ÜLKE KAZANÇLI ÇIKMAZ''

Açıklamada herhangi bir saldırı durumunda İran'ın ''barış ve istikrar için yapılan çabaları tehlikeye atacak eylemlerin sorumluluğunu üstleneceği'' uyarısında bulunan ülkeler, ''Orta Doğu gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulus kazançlı çıkmaz'' ifadeleri yer aldı.