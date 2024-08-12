İsrail'in endişeli bekleyişi sürüyor! İran'ın misilleme saldırısı için yeni tarih verildi

12 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:36

İran'ın, İsrail'e karşı yapacağı misilleme saldırısı Orta Doğu'da gerilimi zirveye taşıdı. İsrail, saldırıya karşı hazırlıklarını yaparken İran'ın ne zaman saldıracağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD merkezli medya kuruluşu Axios'a konuşan İsrail istihbaratından bazı kaynaklar, İran'ın İsrail'e birkaç gün içerisinde saldıracağını öne sürdü.

Gazze'de katliam devam ederken bu haftaki görüşmelerin kritik olduğu da belirtildi. Esir ve takas görüşmeleri öncesinde saldırının gerçekleşme ihtimali endişeye neden oldu. Görüşmelerin 'ya hep ya hiç' şeklinde geçmesinin beklendiği, anlaşma için adım atılabileceği düşünülüyor.

İRAN FÜZE İHA'LARLA VURABİLİR

Cuma günü İran'ın BM temsilcisi, misillemenin uygun bir zamanda yapılacağını ve olası bir ateşkesi etkilemeyeceğini söylemişti. Dün de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmüş ve İran'ın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığını öne sürmüştü.

Kaynaklar, İran'ın saldırılarının büyük çaplı olacağını ve füze ve drone ile saldırılacağını ve İsrail'de nüfusun yoğun olduğu bölgelerin hedef alınacağını da iddia etti.

HAMAS'TAN İSRAİL'E ATEŞKES TEKLİFİ

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar, İsrail'e Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması sundu. Mısırlı ve Katarlı arabulucuların İsrailli yetkililere ilettiği anlaşma için İsrail'den cevap bekleniyor.

Adı açıklanmayan bir kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ise, "Netanyahu’nun ne istediğini kimse bilmiyor" ifadelerini kullanarak, ABD'li yetkililerin İsrailli yetkililere bölgesel bir savaştan kaçınmak için derhal bir anlaşmaya varılması gerektiğini söylediğini aktardı.

İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRI NEDENİ İSMAİL HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.