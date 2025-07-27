İsrail'in, Gazze'deki katliamları sürüyor! Çok sayıda ölü var

İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin batısında, yerinden zorla edilen ailelerin sığındığı Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırı, İsrail'in sözde "güvenli bölge" ilan ettiği alandaki bir çadırı doğrudan hedef aldı.

EV VE BİNALARI HAVAYA UÇURUYORLAR

İsrail'in, Gazze kent merkezinde bir eve düzenlediği bir diğer saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de ev ve binaları patlayıcılarla havaya uçurmaya devam ediyor.