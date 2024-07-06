İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti

06 Temmuz 2024 07:30 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 07:35

Rusya ve Çin güç gösterisine devam ediyor! Japonya yine tetikte

Rusya ve Çin güç gösterisine devam ediyor! Japonya yine tetikte

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını hedef aldı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meğazi ile Nusayrat'ta bir ev ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir depoya düzenlenen saldırıda 9, Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.