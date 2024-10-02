İsrail'in havada vurduğu İran füzesi Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü! Korkunç olay kamerada

02 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:16

İran’ın fırlattığı füzelerden İsrail tarafından havada imha edilenlerden birine ait şarapnel parçası Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 1 Filistinli gencin üzerine düşerek ölümüne neden oldu. Korkunç olay sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

İran​'ın dün akşam İsrail'e yönelik fırlattığı füzelerin bir bölümü İsrail'in demir kubbe​ adı verilen hava savunma sistemi​ tarafından havada imha edildi. İmha edilen füzelere ait şarapnel parçaları büyük bir alana saçılırken, bunlardan bir tanesi Batı Şeria'da bir Filistinrli gencin ölümüne neden oldu.

ŞARAPNELİN DÜŞME ANI KAMERADA

Saldırı esnasında sokakta cep telefonuna bakarak yürüyen genin üzerine devasa büyüklükte füze​ parçası düştü. Filistinli genç olay yerinde hayatını kaybederken, yaşananlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Diğer yandan füze saldırısında İsrail’de ise 2 kişi şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İran’a ait füzelerden birinin parçası ise Filistin’in Ramallah kentine düştü. Filistinliler, füze parçası ile poz verdi.