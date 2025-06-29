İsrail'in hedef aldığı Evin Hapishanesi'nin bilançosu açıklandı! Çok sayıda ölü var

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı düzenlediği hava saldırısı ile başlayan savaşta 23 Haziran'da başkent Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'ne gerçekleştirilen saldırıya ilişkin resmi can kaybı açıklandı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin Evin Hapishanesi'ne yönelik saldırısında, cezaevi idari personeli, zorunlu askerlik görevini yapan askerler, mahkumlar, mahkum yakınları ile cezaevi çevresinde yaşayan sivillerin de aralarında bulunduğu 71 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

Yaralılara ilişkin de bilgi veren Cihangir, "Ne yazık ki bu saldırıda yaralananlar da oldu. Yaralılardan bir kısmı olay yerinde tedavi edilirken, bazıları hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilenlerin bir kısmı ayakta tedavi görürken, bazıları hastaneye yatırılarak tedavilerine devam edildi" ifadelerini kullandı.

HAPİSHANE İSRAİL'İN DİREKT HEDEFİNDEYDİ

İran Yargı Erki, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nin İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Siyonist rejimin Tahran'a yönelik son saldırısında bazı mermiler Evin Hapishanesi'ne isabet etmiş, cezaevinin bazı bölümlerinde hasar meydana gelmiştir. Cezaevi yönetimi için tüm imkanlar seferber edilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Bu saldırı, uluslararası hukukun açık ihlalidir" ifadeleri yer almıştı.