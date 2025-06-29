Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail'in hedef aldığı Evin Hapishanesi'nin bilançosu açıklandı! Çok sayıda ölü var

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in Evin Hapishanesi'ne düzenlediği saldırı sonrası resmi bilançoyu açıkladı. Cihangir, 71 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail'in hedef aldığı Evin Hapishanesi'nin bilançosu açıklandı! Çok sayıda ölü var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 13:53

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı düzenlediği hava saldırısı ile başlayan savaşta 23 Haziran'da başkent Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'ne gerçekleştirilen saldırıya ilişkin resmi can kaybı açıklandı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin Evin Hapishanesi'ne yönelik saldırısında, cezaevi idari personeli, zorunlu askerlik görevini yapan askerler, mahkumlar, mahkum yakınları ile cezaevi çevresinde yaşayan sivillerin de aralarında bulunduğu 71 kişi hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.
Yaralılara ilişkin de bilgi veren Cihangir, "Ne yazık ki bu saldırıda yaralananlar da oldu. Yaralılardan bir kısmı olay yerinde tedavi edilirken, bazıları hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilenlerin bir kısmı ayakta tedavi görürken, bazıları hastaneye yatırılarak tedavilerine devam edildi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in hedef aldığı Evin Hapishanesi'nin bilançosu açıklandı! Çok sayıda ölü var

HAPİSHANE İSRAİL'İN DİREKT HEDEFİNDEYDİ

İran Yargı Erki, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nin İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Siyonist rejimin Tahran'a yönelik son saldırısında bazı mermiler Evin Hapishanesi'ne isabet etmiş, cezaevinin bazı bölümlerinde hasar meydana gelmiştir. Cezaevi yönetimi için tüm imkanlar seferber edilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Bu saldırı, uluslararası hukukun açık ihlalidir" ifadeleri yer almıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa'dan İsrail'i küplere bindirecek hamle: 'Tanımakta kararlıyız'
İsrail İran'ı bombaladı! Tahran'da patlama sesleri
ETİKETLER
#İsrail
#iran
#tahran
#hava saldırısı
#Evin Hapishanesi
#Uluslararası Hukuk
#Enformasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.