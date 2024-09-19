İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı telsizleri patlattığı saldırıda Türkiye detayı!

19 Eylül 2024 09:19 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:36

İsrail'in çağrı cihazlarının ardından telsizleri patlatarak Hizbullah üyelerine gerçekleştirdiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi ise yaralandı. Son telsiz patlatma saldırısında ise Türkiye detayı dikkat çekti.

Son dakika | Çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den Hizbullah'a ikinci saldırı: Bu kez telsizleri patlattı

Son dakika | Çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den Hizbullah'a ikinci saldırı: Bu kez telsizleri patlattı

İsrail, Lübnan​'da Hizbullah​ üyelerini benzeri görülmemiş saldırılarla hedef aldı. İlk olarak Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlatan İsrail ardından da telsizleri patlatarak iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. İsrail saldırılarında çok sayıda kişinin en az bir gözünü kaybettiği, dün telsiz cihazlarının patlaması sonucunda da 20 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

TELSİZLER TÜRKİYE'DE DE SATILIYOR

Çağrı cihazları saldırısının ardından beklenmedik telsiz patlamasında dikkat çeken bir Türkiye detayı oldu. Hizbullah üyelerinin kullandığı, İsrail'in patlattığı Japonya üretimi ICOM marka telsizlerin Türkiye'de de satıldığı ortaya çıktı. Telsizlerin Japonya merkezli Wakayama firması tarafından üretildiği biliniyor.

ÇAĞRI CİHAZLARI İÇİN RİSK YOK

Öte yandan Hizbullah'ın kullandığı, İsrail'in ilk saldırısında patlattığı çağrı cihazlarına dair ise geçtiğimiz gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZLARIYLA HİZBULLAH'A SALDIRISI

Lübnan'da dün Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları peş peşe patladı. Cihazların patlaması nedeniyle 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır olmak üzere 3 bin kişi yaralandı.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleşen patlamalar, güvenlik kameralarına yansıdı. İsrail, yetkililere konuya dair açıklama yapmamaları konusunda uyardı ve saldırıyı üstlenmedi.

İSRAİL'İN TELSİZLERLE SALDIRISI

Ülkede 18 Eylül'de de telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.