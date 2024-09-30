İsrail'in içini yerle bir edecek kapasitede! CIA raporunda Lübnan ordusu gücü ve Nasrallah ile ilgili çarpıcı detay

30 Eylül 2024 16:21 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:42

Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümü sonrası Lübnan ordusu savaş pozisyonu aldı. İsrail'in kara harekatına başlayacağı belirtilirken iki ülkenin Orta Doğu'da güç dengesi merak edildi. Hizbullah'ın elinde olan bir füze sınıfı İsrail'in iç kesimlerini vurabilecek kapasiteye sahip. Hizbullah ve Lübnan envanterinde füzeler tehlikeliyken İsrail hava kuvvetleriyle öne çıkıyor. İşte detaylar...

Abdullah Ağar'dan İsrail'in Lübnan planıyla ilgili çarpıcı ifadeler: Bu gizli bilgi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Abdullah Ağar'dan İsrail'in Lübnan planıyla ilgili çarpıcı ifadeler: Bu gizli bilgi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

İsrail, yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalarda ilk kez Beyrut'un merkezini vurdu. Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​ ile 20 üst düzey komutanın öldürüldüğü bildirildi. İsrail’in saldırıları sonrası gözler İran’ın 'intikam' açıklamalarına çevrildi. Lübnan’da yıllardır faaliyet gösteren Hizbullah’ın İsrail’e nasıl cevap vereceği merak konusu. ABD desteğini alan İsrail'in kara harekatına başlayacağı, Hizbullah'ın ise hazır durumda olduğu belirtilmişti.

İki ülkenin orduları arasındaki güç dengesi merak edildi. Orta Doğu’nun en güçlü orduları listesinde Lübnan​ 15. sırada İsrail ise 4. sırada bulunuyor. Listeye göre Türk ordusu 1. sırada yer alıyor.

LÜBNAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Lübnan'da 132 bini geçen askeri personel bulunuyor. Lübnan rezerve personel sayısı ise 280 binleri buluyor. Envanterinde 295 tank bulunduran Lübnan'da, 3.796 adet zırhlı savaş aracı, 226 topçu yer alıyor. Hava kuvvetlerinde 62 savaş uçağı olduğu belirtilirken 48 helikopterin faaliyet gösterdiği söyleniyor. Lübnan'ın toplam donanma gücü ise 57...

Hizbullah'ın füzeleri ise İsrail'in iç kesimlerini vurabilecek kapasitede. Hizbullah'ın Temmuz 2006'da patlak veren ve 34 gün süren İsrail ile son savaşında en çok kullandığı füze​, 30 kilometre menzili bulunan Rus yapımı katyuşa idi. O dönem Hizbullah, İsrail'in sadece kuzey bölgelerine 4 bin adet katyuşa fırlatmıştı.

CIA VERİLERİ VE NASRALLAH'IN ÇARPICI ÖZELLİĞİ

CIA'ya göre, örgütün elinde 150 bine yakın farklı türde füze bulunuyor. Lider Nasrallah'ın ise füze onarımı ve alışverişinde çok usta bir isim olduğu öne sürülüyordu.

İRAN FÜZELERİ

Hizbullah'ın envanterinde İran yapımı ve 550 kilometre menzilli Raad, 43 km menzilli Fecer, 200 km menzilli Zilzal, 10 km menzilli Burkan, 11 km menzilli Falak-1 ve Falak-2 füzeleri bulunuyor. İsrail'in kuzeyindeki askeri hedefleri, genellikle güdümlü füze, İran yapımı yarım ton ağırlığındaki Burkan ile Falak-1 ve Falak-2 füzeleriyle vuruyor.

İHA KAPASİTESİ

Hizbullah, İsrail'in Hayfa kenti gibi ülkenin stratejik ve derinlikte yer alan iç kesimlerine kadar sızabilen insansız hava araçlarına sahip.

Lübnan'daki örgütün elinde 2 bin kilometreye kadar menzili bulunan İran yapımı Shahed 101, 129, 136 tipi ve 150 kilograma kadar patlayıcı taşıyabilen İHA'lar'ın bulunduğu da ifade ediliyor.

Ayrıca İran yapımı ve 20 kilogramlık patlayıcı taşıyan kamikaze Ebabil 2T ve Mirsad 1 İHA'ları bulunan Hizbullah'ın, İran yapımı İHA'ların yanı sıra kendi ürettiği Eyüb ve Mirsad 2 İHA'ları da var.

İSRAİL ORDUSU

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün (IISS) hazırladığı, küresel askeri kapasiteleri değerlendiren ve savunma bütçelerini içeren rapora göre İsrail F-15, F-16 ve en yeni F-35 uçakları da dahil olmak üzere en az 14 savaş uçağı filosuna sahip.

İsrail gelişmiş hava savunma sistemleriyle öne çıkıyor. İran'dan atılan füzeler Demir Kubbe hava savunma sistemine takılmıştı.

133 bin askeri personel bulunduran İsrail, 10.185 Zırhlı Araç, 48 çoklu roketatar sistemlerine sahip. Envanterinde 589 savaş uçağı bulunduran İsrail, 191 helikopter ve 32 SİHA'sıyla öne çıkıyor. Lazer güdümlü mühimmatlara, misket bombalarına sahip İsrail'in IAI Heron ve Hermes İHA'ları rol oynuyor. İsrail'in envanterinde Gabriel, LAHAT, Spike (tanksavar füzesi) gibi füzeler var.