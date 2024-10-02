İsrail'in İran'a karşı intikam planları gün yüzüne çıktı: Büyük bir misilleme saldırısı için hazırlanıyor

02 Ekim 2024 11:12 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:51

İran'ın hipersonik Fettah füzeli saldırısının ardından İsrail büyük bir misilleme için hazırlanıyor. ABD medyası, İsrail'in Başkan Joe Biden'dan cevap beklediğini, İran'ın nükleer tesislerini hedef almak için hazırlık yaptığını yazdı. Masadaki ihtimaller gün yüzüne çıktı.

İsrail'in Lübnan​'a düzenlediği kara harekatı sonrası İran​, hipersonik Fettah füzelerini sahaya sürdü. İsrail'de Tel Aviv​ dahil birçok şehir İran füzeleriyle vuruldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın büyük bir hata yaptığını, bedelinin ödetileceğini söyledi. ABD medyası ise İsrail'in büyük bir misilleme hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı.

İSRAİL, ABD'DEN MİSİLLEME İÇİN CEVAP BEKLİYOR

Netanyahu ve savaş kabinesi, İran'a misilleme saldırısı için seçenekleri masaya koydu. Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'dan misilleme için cevap beklediği öne sürüldü. Üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in İran'a tek başına karşılık vereceğini fakat stratejik etkileri açısından ABD ile koordine etmek istediğini dile getirdi.

ORTA DOĞU'DA TEHLİKELİ YENİ CEPHE İHTİMALİ

Axios'a açıklamalarda bulunan İsrailli yetkililer, İsrail Savunma Kuvvetlerinin birkaç gün içinde 'önemli bir misilleme' yapacağını, İran'ın petrol üretim tesisleri ve stratejik alanlarının hedef alınabileceğini ifade etti. Haberde, İsrail ve İran'ın Orta Doğu'yu saran savaşta yeni ve çok daha tehlikeli bir cephe açmaya hiç bu kadar yakın olmadığına dikkat çekildi.

YENİ BİR SUİKAST İHTİMALİ MASADA

İsrailli yetkililer, İran'ın petrol tesislerinin yanı sıra hedefli suikastların ve İran'ın hava savunma sistemlerinin de hedefte olduğunu belirtti. Hatta masada Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine benzer gizli operasyonlar olduğu da iddialar arasında.

İRAN'IN İSRAİL'E FETTAH FÜZELERİYLE SALDIRISI

İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarına kara saldırıları da eklendi. İsrail, Kuzey Okları adı altında başlattığı kara harekatıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut​'ta dahil olmak üzere birçok bölgeye saldırılar başlattı.

İran ise misilleme olarak İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İlk haberlerde İran'ın 500'e yakın füze ateşlediği ve ses hızını aşan füzeler de kullandığı belirtildi.

Saldırısı sonrası İsrail Savunma Bakanlığı, füze sayısını 180 olarak açıklarken İsrail hava savunması Demir Kubbe, füzelere karşı devreye girdi.

İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını duyurdu.