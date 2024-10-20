İsrail'in İran'a yapacağı misilleme saldırısının detayları ifşa oldu! ABD istihbaratından sızıntı var

20 Ekim 2024 09:20 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:56

İran'ın onlarca füzeyle İsrail'e saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminin vereceği cevabın sızdırıldığı iddia edildi. ABD istihbarat belgelerinin paylaşıldığı, İsrail'in İran hedeflerine yönelik saldırının detaylarının aktarıldığı öne sürüldü.

İran​'ın, İsrail'i hedef alan saldırısının ardından Tel Aviv​ yönetiminin vereceği karşılık tartılırken ABD​ istihbaratı tarafından gizli bilgilerin sızdırıldığı iddia edildi. İran'la bağlantılı Telegram hesabında yapılan paylaşımda, "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı bir saldırı​ için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal-İstihbarat Ajansı'na ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI PLANININ DETAYLARI

Sızdırılma iddiaları tartışmalara yol açarken belgelerde İsrail Hava Kuvvetleri'nin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtiliyor.

Söz konusu belgelerin, ayrıca, İsrail ordusunun bu hafta İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret ettiği kaydediliyor.

Konuya dair The Jerusalem Post Gazetesi'ne konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili ise "İsrail savunma teşkilatı sızıntının farkında ve bunu çok ciddiye alıyor." dedi.

ABD VE İSRAİL ARASINDA GÜVEN SORUNU OLUŞABİLİR

Öte yandan, CNN'in haberine göre, Amerikalı yetkililerin ise olayı "son derece ciddi" olarak nitelendirmekle birlikte sızıntının İsrail'in planlarını etkilemeyeceği düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.

ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı ve emekli CIA görevlisi Mick Mulroy de söz konusu sızdırılma iddialarının ABD ile İsrail arasındaki gelecekte güven sorununa yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.