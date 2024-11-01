İsrail'in kuzeyine roket yağdı! Çok sayıda yaralı var

01 Kasım 2024 16:08 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:58

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan​'dan atıldığı düşünülen roketler nedeniyle Celile bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Bölgeye yaklaşık 30 roket​ atıldığı ve bunlardan bazılarının hava savunma sistemince imha edildiği ifade edildi.

Yerel basın roketlerden birinin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Şa'ab kabası yakınındaki tarım arazisine düştüğü kaydedildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Saldırıda biri ağır, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in kuzeyine dün düzenlenen roket saldırılarında 4'ü yabancı tarım işçisi, 7 kişi ölmüştü.

⁠⁠İSRAİL'İN SALDIRILARI SONUCU LÜBNAN'DA 2 BİN 865 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.