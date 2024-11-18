İsrail'in merkezine füzeler ateşlendi: Çok sayıda yaralı var

18 Kasım 2024 23:51 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 00:46

Hizbullah tarafından İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki iki bölgeye füze yağdı. Alevlerin yükseldiği merkezde yaralılar var.

Lübnan​, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine füze saldırısı​ yaptı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi. Lübnan’dan düzenlenen füze saldırısında bir kadın hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

ALEVLER YÜKSELDİ

İsrail Hava Kuvvetlerince vurulan füze parçalarının Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine düştüğü açıklandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir binada yangın çıktığı görüldü.