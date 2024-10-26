İsrail'in planını ABD değiştirdi iddiası! Netanyahu ekibi açıklama yaptı

26 Ekim 2024 23:15 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 23:16

İsrail'in İran'a yaptığı misilleme saldırısı planının kapsamını ABD'nin değiştirdiği öne sürüldü. Netanyahu ekibi konuya ilişkin açıklama yaparak vurulan hedeflerin değiştiği haberlerine açıklık getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi, ABD​'nin İsrail'in İran​'da vuracağı yerlere müdahale ettiği iddialarına cevap verdi. İsrail medyasının “İsrail'in başlangıçta İran'ın petrol ve doğal gaz tesislerini vurmayı planladığı, ancak ABD'nin ısrarlı baskısı üzerine planını sadece İran'ın askeri tesislerine odaklanmak üzere değiştirdiği” haberleri yalanlandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iddialar “tamamen yanlış” olarak nitelendirilirken, “İsrail, hedefleri ulusal çıkarları doğrultusunda önceden seçti. Amerikan direktiflerine göre değil. Bu böyleydi ve böyle olacak” ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL İRAN'A BİLGİ VERDİ" HABERİNE AÇIKLAMA

Netanyahu’nun Ofisi ayrıca “İsrail'in üçüncü taraflar aracılığıyla İran'ı saldırılara karşılık vermemesi konusunda uyardığı ve neyi hedef alacağına dair bir işaret verdiği yönündeki haberleri de yalanladı. Açıklamada, haberlerin “saçma ve yanlış” olduğu vurgulanırken, “İsrail saldırıdan önce İran'a ne zamanlama ne hedefler ne de saldırının boyutu hakkında bilgi verdi” denildi.