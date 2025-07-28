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 | Selahattin Demirel

İsrail'in rehin aldığı Hanzala gemisi aktivistlerinden yeni karar

İsrail tarafından uluslararası alıkonularak ülkeye getirilen Hanzala gemisindeki aktivistlerin, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez." diyerek açlık grevi yaptığı bildirildi. İsrail ise 21 aktivistten 14'ünün gönüllü sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

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İsrail'in rehin aldığı Hanzala gemisi aktivistlerinden yeni karar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 22:33

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, aktivistlerin duruşmalarının tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde yapıldığı belirtildi.

'in gönüllülere ülkeye yasadışı girmişler gibi muamele etmesine karşın uluslararası sularda alıkonuldukları hatırlatılan açıklamada, aktivistlerin sınırdışı edilene kadar gözaltında tutulacağı ve bugün 12'sinin duruşmasının yapıldığı ve aktivistlerin açlık grevinde olduğu belirtildi.

İsrail'in rehin aldığı Hanzala gemisi aktivistlerinden yeni karar

Adalah, aktivistlerin gözaltında tutulmasının yasa dışı olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiğini duyurdu. Aktivistlerden, Antonio Mazzeo (İtalya), Gabriel Cathala (Fransa), Jacob Berger (ABD), Waad Al Musa (ABD-Irak) ve Mohamed El Bakkali'nin (Fas) bugün sınırdışı edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'un, X hesabından yapılan paylaşımda, aktivistlerin gemiden ayrılırken kararlaştırıldığı üzere açlık grevine başladığı belirtildi.

Paylaşımda, " halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez. İsrail 'ye uyguladığı yasadışı ablukaya ve soykırıma derhal son vermelidir." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'DEN GÖZALTI KARARI

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, 14 aktivist hakkında İsrail Gözaltı İnceleme Mahkemesinin karar verdiği belirtildi. Hanzala gemisinde bulunan 21 gönüllüden İsrail vatandaşı olan 2'si dün serbest bırakıldı, bugün 5'inin sınır dışı edileceği bildirilirken, duruşmaya çıkan 14'ü hakkında sınır dışı edilmeyi kabul edene kadar gözaltında tutulma kararı verildiği kaydedildi.

İsrail'in rehin aldığı Hanzala gemisi aktivistlerinden yeni karar

Mahkemenin 6 saatten fazla sürdüğü belirtilerek Givon Hapishanesinde tutulan gönüllülerin açlık grevinde olduğu hatırlatıldı. Duruşmada gönüllüler, "misyonlarının insani olduğunu ve İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik yasa dışı ablukası ve soykırımına karşı harekete geçme ihtiyacından kaynaklandığını" vurguladı.

Gönüllülerden Christian Smalls (ABD), İsrail güçleri tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığını aktarırken diğer aktivistler de gözaltı koşullarının insanlık dışı olduğunu dile getirdi.

Aktivistler, İsrail'in kendilerine avukatla görüşme hakkından vazgeçmeleri yönünde baskı uyguladığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#açlık grevi
#Hanzala Gemisi
#Aktivistler
#Sınır Dışı Edilme
#Dünya
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