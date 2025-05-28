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 | Selahattin Demirel

İsrail'in saldırılarında 5 İHH çalışanı hayatını kaybetti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

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İsrail'in saldırılarında 5 İHH çalışanı hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 23:16

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri ağır bombardımanı altında olan Gazze'de yaklaşık 60 bin Filistinli hayatını kaybetti. Soykırıma varan saldırılarda pek çok sağlık çalışanı ve basın mensubu da can verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 5 çalışanlarının İsrail'in son iki gündeki saldırılarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında 5 İHH çalışanı hayatını kaybetti

SON 2 GÜNDEKİ SALDIRILARDA CAN VERDİLER

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttüğümüz projemizde çalışan 5 arkadaşımız, işgalci İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit oldu, 2 arkadaşımız da ağır yaralandı. Mazlum Gazze halkına canı pahasına her gün yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyoruz."

Saldırılarda hayatını kaybeden İHH çalışanlarının Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mu'taz Receb, İshak el-Tayf ve Cemal el-Mubayyid olduğu bildirildi.

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