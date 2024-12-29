İsrail'in Şam'a saldırıları sürüyor: 11 kişi yaşamını yitirdi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Aralık 2024 22:25 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:26
İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in hedefinde hedefte Esad rejimine ait bir silah deposu vardı. Bu saldırı, bölgede gerilimin yeniden tırmandığını gösteriyor.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gözlemevi’ne göre, saldırının hedefinde Esad rejimine ait bir silah deposu bulunuyordu. İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarını sürdürerek bölgede askeri hedefleri vuruyor.
Saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı