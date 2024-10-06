İsrail'in suikastlarına karşılık dev havayolu şirketinden önlem: Yasak geldi!

06 Ekim 2024 15:18 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:50

İsrail'in suikastları, havayolu şirketini harekete geçirdi. Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Lübnan'da Hizbullah üyelerine yönelik telsiz ve çağrı cihazı suikastlarının ardından uçakta bulundurulmasını yasakladı.

İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını ve telsizlerini patlatarak gerçekleştirdiği peş peşe saldırılar Emirates havayolu şirketine dikkat çeken bir önlem aldırdı. Dubai merkezli şirket, ''Dubai'ye, Dubai'den veya Dubai üzerinden yapılan uçuşlarda seyahat eden tüm yolcuların check-in veya kabin bagajında çağrı cihazı ve telsiz taşıması yasaktır'' açıklaması yaptı.

İnternet sitesinden açıklama yayımlayan şirket, ''Yolcuların el bagajlarında veya kayıtlı bagajlarında bulunan bu tür eşyalara Dubai Polisi tarafından el konulacağını'' bildirdi.

ORTA DOĞU'DA BAZI UÇUŞLAR ASKIDA

Emirates, ayrıca Irak ve İran seferlerinin Salı gününe kadar askıda kalacağını duyurdu. İptaller ilk olarak İran'ın bu hafta İsrail'e düzenlediği ve füzelerin Irak ve İran üzerinde uçtuğu büyük saldırının ardından duyuruldu.

Emirates, Ürdün'e de askıya alınan uçuşlarının bugün yeniden başlayacağını açıkladı.

Emirates, İsrail'in başkentin tek havalimanına yakın bölgeleri de dahil olmak üzere ülkeye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle Lübnan'a ve Lübnan'dan uçuşların 15 Ekim'e kadar askıda kalacağını bildirdi.

Diğer bazı havayolu şirketleri de Beyrut'a ve diğer Orta Doğu havalimanlarına olan bazı seferlerini askıya aldı.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZLARIYLA HİZBULLAH'A SALDIRISI

Lübnan'da dün Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları peş peşe patladı. Cihazların patlaması nedeniyle 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır olmak üzere 3 bin kişi yaralandı.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleşen patlamalar, güvenlik kameralarına yansıdı. İsrail, yetkililere konuya dair açıklama yapmamaları konusunda uyardı ve saldırıyı üstlenmedi.