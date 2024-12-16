İsrail'in Suriye'de kalıcı olacağının kanıtı! İşgal her gün genişliyor

16 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:58

İsrail, Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılması ve geçici hükümetin kurulması dönemini fırsata çevirdi. Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail, 'geçici işgali' kalıcı hale geçirecek adımı attı. Golan Tepeleri'ndeki İsrailli nüfusu 2 katına çıkaracak plan ise İsrail hükümeti tarafından kabul edildi.

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

İsrail, Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasını fırsata çevirdi. Güvenlik ve tampon bölgeleri bahanesiyle Suriye'de işgale başlayan İsrail, Golan Tepeleri​'nde kontrolü ele geçirdi. Golan Tepeleri'ne askerlerini yerleştiren İsrail, her geçen gün daha fazla yerleşim yerini gözüne kestirerek ilerlemeye başladı. Bununla da kalmayan İsrail hükümeti, Golan Tepeleri'ndeki İsrailli nüfusu 2 katına çıkarma hedefini içeren planı kabul etti.

İŞGALİN KALICI OLACAĞININ KANITI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planını" onayladı. Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu​'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN SURİYE'NİN BATISINA HAVA SALDIRISI

Öte yandan İsrail, tampon bölge bahanesiyle işgal ettiği Golan Tepeleri'nin yanı sıra Suriye'de Lazkiye ve Tartus illerini de hedef aldı. Uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı.

Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.

İSRAİL'İN SURİYE'Yİ İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.