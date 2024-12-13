İsrail'in Suriye'deki casusu belli oldu! Beşar Esad'ın en yakını iddiası

13 Aralık 2024 14:28 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:03

İsrail, Suriye'de Beşar Esad'ın rejim karşıtları tarafından devrilmesini fırsat bilerek işgale başladı. Suriye'nin deniz ve hava güçlerini hedef alan İsrail'in, Suriye'de casusu olduğu iddia edildi. İsrail basını, eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas'ın bilgi sızdırdığını öne sürdü.

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Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasını fırsat bilen İsrail, Golan Tepeleri'yle başladığı işgalini genişletiyor. Şimdiye kadar 500'den fazla saldırıyla Suriye'nin hava ve deniz güçlerini hedef alan İsrail, insansız hava araçları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, radarlar, tanklar ve uçak hangarları dahil olmak üzere bir dizi silah sistemini vurdu.

İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar doğrultusunda Suriye'nin askeri yeteneklerinin yüzde 70'inden fazlasının yok edildiğini söyledi. Suriye donanmasına ait üsler ve savaş gemileri de hedef oldu.

ESKİ SAVUNMA BAKANI İSRAİL'E BİLGİ SIZDIRDI

İsrail'in bu saldırıları gerçekleştirmesinde eski Suriye yönetimindeki bir ismin payı olduğu iddia edildi. The Media Line isimli sitede, eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas'ın İsrail'e şifreli mesajlaşma uygulamalarıyla bilgi sızdırdığı yazıldı.

Haberde, ''Musa'' olarak nitelendirilen İsrail ajanının Esad rejimiyle iletişim kurduğunu ve Şam ve Halep yakınlarındaki İran mevzilerine saldırıları koordine ettiğine dair belgelerin ortaya çıktığı belirtildi.

SURİYELİ MUHALİFLER: ASKERİ TESİSLER ARTIK GÜVENDE

Suriye'de kontrolü ele geçiren muhaliflerin ortak operasyonlar yönetimindeki liderlerden olan Ahmad Al-Dalati, Esad rejiminin düşmesinin ardından ele geçirdikleri tüm askeri tesisleri güvence altına aldıklarını söyledi. Al-Dalati, İsrail saldırılarının füze depolarına, bilimsel araştırma merkezlerine ve deniz araçlarına odaklandığını ve bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Dalati, İsrail'in İran güçlerinin bu alanlarda hala mevcut olduğu iddiasını ise yalanladı.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.