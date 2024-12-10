İsrail, Suriye'den çıkacak mı?  ABD'den dikkat çeken açıklama geldi

10 Aralık 2024 06:57 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:03

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ordusunun, Golan Tepeleri'nin ötesinde Suriye topraklarına girmesine ilişkin konuştü ve iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Suriye​'de Beşar Esad yönetimindeki Baas rejiminin çökmesinin ardından dikkat çeken gelişmelerden biri de İsrail'in iki ülkeyi ayıran Golan Tepeleri​'nin Suriye tarafına asker çıkararak işgal etmesi olmuştu. İsrail'in bu bölgede kalıcı olup olmayacağına ilişktin spekülasyonlar çıkarken, ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"İSRAİL TEHDİT ALTINDA"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, her ülkenin terörist örgütlere karşı harekete geçme hakkı olduğunu belirterek, "Suriye ordusu (Esad'a bağlı güçler) müzakere konusu olan İsrail-Suriye tampon bölgesi (Golan Tepeleri) etrafındaki mevzilerini terk etti. Bu da potansiyel olarak İsrail'i ve vatandaşlarını tehdit edecek, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluk oluşturdu" dedi.

"İŞGAL GEÇİCİ" DEDİ

Miller açıklamasının devamında, "Bence her ülke, özellikle şu anda Suriye'de içinde bulunduğumuz gibi istikrarsız zamanlarda, sınırında terörist örgütler tarafından doldurulabilecek olası bir boşluktan endişe ederdi" derken, İsrail'in bu eylemlerinin "geçici olduğunu" ifade etti.

İsrail'in bu işgal girişiminin bölge ülkeleri tarafından kınandığının hatırlatılması üzerine Miller, "Biz gerginliği azaltma ve istikrar sağlamaya çalışıyoruz. Bölgede sağlanacak bir istikrar, İsrail dahil, tüm ülkelerin çıkarına. Birleşik Devletler olarak İsrail ve Suriye arasında 1974'te varılan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı destekliyoruz" dedi.

ABD, PKK/YPG'DEN VAZGEÇMİYOR: "HAYATİ ORTAĞIMIZ"

Sözcü Miller, Münbiç'te askeri muhalif güçlerle terör örgütü PKK/YPG arasında yaşanan çatışmalarla ilgili "Kimsenin bu istikrarsızlık döneminden yararlanarak Suriye içinde kendi pozisyonlarını ilerletmeye çalışmasını istemiyoruz. Bunu, bölgedeki tüm ilgili taraflara açıkça belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD güçlerinin Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG ile işbirliğinin devamı konusunda Miller, "SDG'ye destek konusunda raporumuzdaki duruşumuzda bir değişiklik olmadı." diyerek örgütün DEAŞ'a karşı mücadelede "hayati bir ortak" olmaya devam edeceğini dile getirdi.