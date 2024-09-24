İsrail'in utancı yüzüne vurdu! Erdoğan konuşurken şekilden şekle girdiler

24 Eylül 2024 19:17 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 19:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Tüm dünyaya İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma dikkat çeken Erdoğan, yaşananların insanlık suçu olduğunu vurguladı. Ölen masum bebek ve kadınlarla ilgili rakam da veren Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrailli yetkilinin yüz ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.