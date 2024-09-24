İsrail'in utancı yüzüne vurdu! Erdoğan konuşurken şekilden şekle girdiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Tüm dünyaya İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırıma dikkat çeken Erdoğan, yaşananların insanlık suçu olduğunu vurguladı. Ölen masum bebek ve kadınlarla ilgili rakam da veren Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrailli yetkilinin yüz ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79. BM Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'ye gitti. Burada dünya liderlerine seslenen Erdoğan, İsrail'in soykırım yaptığı Gazze ile ilgili net mesajlar verdi.
İsrail ve bu katil devletin katliamlarına göz yuman herkesi konuşmasında zikrederek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in etnik temizlik yaptığını söyledi.
İSRAİLLİLERİN YÜZÜ DÜŞTÜ
Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı sırasında İsrail delegasyonu da kendilerine ayrılan bölümdeydi.
Erdoğan'ın konuşması ve kullandığı ifadeler İsrailli yetkililerin yüzlerini düşürdü.
Bu sırada, kendilerine tercüman Olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyen Filistinli yetkililerin sevinci de dikkatlerden kaçmadı.