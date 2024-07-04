İsrail’in yeni Gazze planı belli oldu: 4’te 1’ini işgal edecek!

04 Temmuz 2024 20:01 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 20:04

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail’in Gazze şeridindeki saldırıları sürerken, İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'nin dörtte birini işgal ettiğini ve bu işgali sürdürmeyi planladığını yazdı.

YÜZDE 26’TA TEKABÜL EDİYOR

Gazete, uydu görüntüleri ve diğer görsel bilgi kaynaklarının analizine dayanan bir rapordan aktardığı haberinde, İsrail ordusunun halihazırda kontrol ettiği alanın Gazze Şeridi’nin yüzde 26'sına tekabül ettiğini paylaştı. İsrail ordusunun işgal ettiği topraklardaki faaliyetlerinin "çeşitli" olduğu belirtilen haberde, "İsrail’in (askeri) üsleri genişlettiğini, altyapı ve hatta yollar inşa ettiği" ifade edildi.

“KALICI HALE GELDİ”

Gazete, adı açıklanmayan üst düzey bir subayın, Gazze Şeridi'nde ele geçirilen toprakların "devam eden bir işgal girişimi" olduğunu belirttiğini aktardığı haberinde, askeri faaliyetlerin Gazze’nin işgaline ve uzun vadeli kontrolüne imkan tanıdığını ve yaklaşık dokuz ay süren savaşın ardından yüz binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sınır dışı edilmesinin kalıcı hale geldiğine dikkati çekti.

Haaretz, sosyal medyada yayınlanan videoların, askerlerin Gazze Şeridi'nde bazı yerlerde sinagoglar kurduğunu ve hatta yerleşim çağrısı yaptığını gösterdiğine yer verdi. Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki yerleşimin İsrail'in güvenliğinin anahtarı olduğunu iddia ediyor.

İSRAİL ORDUSU DA AĞIR DARBELER ALIYOR

Öte yandan İsrail ordusu, 12'si Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere, son 24 saatte, 17 askerinin yaralandığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yaralı askerlere ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 12'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 17 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, diğer yaralılara ilişkin detay verilmedi. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 69'u Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 66'ya yükseldi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı ise 322'si karadan işgal sürecinde olmak üzere, 677 olarak duyurulmuştu.

Ayrıca İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına düzenlediği saldırıda 1 askerinin öldüğünü bildirdi.