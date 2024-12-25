İsrailli akademisyenden Türkiye uyarısı! 'Farkında değiliz ama artık komşuyuz... Erdoğan meyvelerini topluyor'

25 Aralık 2024 14:31 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:37

İsrailli Türkiye uzmanı akademisyen Cohen Yanrojak, Suriye'deki devrimin ardından Ankara'nın bu ülkenin derinlerine kadar nüfuz ettiğini belirterek, "Henüz farkında değiliz ama Türkiye ile artık komşuyuz" yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de bu gücü elde etmek için uzun süredir bölgeye yatırım yaptığını belirten Yanrojak, "Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında çok eleştiri aldı ama şimdi tüm yatırımlarının meyve verdiğini görüyor" dedi.

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Orta Doğu​'da Esad rejiminin devrilmesi yaşanan son değişimler İsrail'de derin bir dikkatle takip ediliyor. Ülke basını Esad rejiminin devrilmesinin, Türkiye​'ye bölgede güçlenme ve İsrail'e komşu ülkeler üzerinde kontrol kurma çabaları sağladığı yorumları yapılıyor. Türkiye'nin altyapı projeleri ve geniş kapsamlı ekonomik hamlelerle de Suriye​ üzerindeki hakimiyetini derinleştirdiği belirtiliyor.

TÜRKİYE UZMANI İSRAİLLİ AKADEMİSYENDEN İLGİNÇ TESPİT

Maariv isimli haber sitesine son gelişmeleri değerlendiren Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi'nden Türkiye uzmanı Dr. Chai Eitan Cohen Yanrojak da, Suriye'deki gelişmelerin ardından fiilen Türkiye'nin İsrail'in gizli komşusu haline geldiğini ifade etti. Bu durumu

"Henüz farkında değiliz ama Türkiye ile artık komşuyuz" şeklinde dil getiren Yanrojak, "Türkiye'nin Suriye'deki hamleleri ülkenin kuzeyinin çok ötesine geçiyor. Sadece Kuzey Suriye değil, görünüşe göre Şam'la da bağlantı kuracaklar. Çok yakında çok daha gelişmiş bir trafik göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÇOK ELEŞTİRİLDİ AMA ŞİMDİ MEYVELERİNİ TOPLUYOR"

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'ye yaptığı uzun vadeli yatırımının meyvelerini şimdi gördüğünü belirten Yanrojak, "2011'den itibaren Suriye'ye para, kaynak, insan gücü yatırımı yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında çok eleştiri aldı ama şimdi tüm yatırımlarının meyve verdiğini görüyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HAMLESİ AVRUPA'NIN DE İŞİNE GELİYOR"

Türkiye'nin hamlesinin Avrupa'nın çıkarlarına da uyduğunu ifade eden Yanrojak "Avrupalılar Suriyeli mültecilerden kurtulma fantezisi kuruyor . Bunun üzerine Erdoğan diyor ki, 'Mültecilerinizi Suriye'ye geri göndermek mi istiyorsunuz? Harika, o zaman cüzdanınızı açın, yeni Suriye'ye yatırım yapın. 'Ekonomik açıdan ise etkileri şimdiden hissediliyor: Burada Türkiye ekonomisinde çok keskin bir artış görmeyi bekliyoruz. Katar'la iş birliği bu stratejinin temel direği. Türkiye sadece Katar'ın güvenliğini sağladı" yorumunda bulundu.

TÜRKİYE'YE KARŞI "YENİ EKSEN" ÖNERİSİ

Bu gelişmeler ışığında Dr. Cohen Yanrojak, kapsamlı bir İsrail stratejisi oluşturmanın acil gerekliliğini vurguladı. Yükselen Türkiye-Suriye-eksenine karşı; İsrail, Ürdün, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni de kapsayacak bir karşı eksenin oluşturulması önerisini sunan Yanjorak, şunları söyledi:

"Orta Doğu'daki yeni gerçeklik, İsrail'in kağıt üzerinde çok uzakta ama pratikte yanı başında, bölgesel bir güce sahip bir komşuluğa hazırlanmasını gerektiriyor. Bu yeni dinamik, bölgesel güç dengesini önemli ölçüde değiştirebilir ve yenilenmiş bir stratejik düşünmeyi gerektirebilir."