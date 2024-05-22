İsrailli aşırı sağcı bakandan polis korumasıyla Mescid-i Aksa'ya baskın

22 May 2024 12:51 - Güncelleme : 22 May 2024 13:01

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı

Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı

İsrail, 7 ayı aşkın süredir Gazze'ye bombalar yağdırırken bir yandan da bambaşka bir zulüm sürüyor. Batı Şeria'da her gün yalan beyanlarla, iftiralarla, bahanelerle gözaltına alınanların yanı sıra Yahudi yerleşimciler, işgallerine devam ediyor. İşgallere zaman zaman İsrailli bakanlardan da destek geliyor.

POLİS KORUMASIYLA MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Son olarak İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve çok sayıda fanatik Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs Vakıflar ve İslami İşler Konseyinden konuyla ilgili yazılı açıklamada, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in baskını yoğun polis koruması altında yaptığı kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise çok sayıda fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği aktarıldı.

Baskın öncesinde Mescid-i Aksa kapılarındaki İsrail polisinin bölgede yoğun konuşlandığı arttırdığına işaret edildi.

Önlemler kapsamında ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye girişinin kısıtlandığı ifade edildi.