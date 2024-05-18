İsrailli askerlerin aileleri, Netanyahu'ya çağrı yaptı: Savaşı durdurun

18 May 2024 11:40 - Güncelleme : 18 May 2024 12:04

İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İşgalci devletin televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta savaşan kara komando birliğindeki bir askerin annesiyle röportaj yaptı.

Sayıları 1000'i aşan asker ailesi adına konuştuğunu belirten İsrailli anne, Gazze’deki savaşın devam etmesinin, çocuklarının hayatlarının riske atılması ve feda edilmesi anlamına geldiğini ve bu savaştan çıkış olmadığını söyledi

"Bu savaşta bir asker annesi olma deneyimi dayanılmaz" diyen anne; "Özellikle de bu savaşın hiçbir yönü, amacı veya stratejisi olmadığını bildiğinizde" ifadelerini kullandı.

"REFAH'TAKİ ASKERİ OPERASYON DEVAM ETMEMELİ"

Ailelerin ve asker çocuklarının Netanyahu hükümetine olan güvenlerini yitirdiğine dikkati çeken anne, temsil ettiği asker ailelerinin, hükümetten "Gazze'deki savaşı durdurmasını ve hiçbir işe yaramayacağı için Refah'taki askeri operasyona devam etmemesini" istediğini dile getirdi.

AİLELERDEN İMZA TOPLANDI

Anne, savaşın sona ermesini talep eden ailelerden imza toplandığını belirtti.

İsrail'de muhalefet ile esirlerin aileleri, Gazze'deki savaşın sona ermesini ve esirlerin evlerine geri dönmesini sağlayacak bir takas anlaşması yapılmasını talep ederken Netanyahu, Gazze'deki askeri operasyonun "hedeflere ulaşılana kadar" devam edeceğini söylüyor.