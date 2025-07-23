İsrailli bakandan küstah paylaşım! Yapay zeka ile Filistinlileri Gazze'den sürdü

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı katliam saldırılarında on binlerce masum Filistinli yaşamını yitirdi. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık dramı yaşanırken, İsrailli bakan sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Filistinlileri Gazze Şeridi'nde sürülmüş olarak gösteren yapay zeka videosunu "Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajıyla paylaştı.

"GAZZE GELECEKTE BÖYLE GÖRÜNECEK"

Gamliel, "Gazze gelecekte böyle görünecek" başlığı taşıyan yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından yayımladı.

"Ya biz ya onlar (Filistinliler)" mesajının yer aldığı görüntüde, İsrail saldırılarında yıkılan Gazze'deki binaların, sokak ve caddelerin yeniden inşa edildiği, bölgede gökdelenlerin yükseldiği görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir iş merkezinin de bulunduğu görüntüde, Gazze sahiline çok sayıda kafe ve barın inşa edildiği gösteriliyor.

Videoda ayrıca Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu ve Trump ile eşi Melania Trump da Gazze sahilinde dolaşıyor.

Gamliel, paylaşımında saldırıların başlamasından bir hafta sonra 13 Ekim 2023'te İsrail kabinesine Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi önerisi sunduğunu hatırlatarak "Gazzelilerin 'gönüllü göçü' sadece Trump ve Netanyahu ile mümkün." ifadelerine yer verdi.