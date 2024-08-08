İsrailli emekli askerden itiraf gibi sözler: İsrail, ABD'siz yapamaz!

08 Ağustos 2024 09:24 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:36

İran'ın başka seçeneği yok! İsrail'e karşılık verileceğini bir kez daha tekrarladı

İran'ın başka seçeneği yok! İsrail'e karşılık verileceğini bir kez daha tekrarladı

Orta Doğu'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından artan gerilim İsrail'i alarm durumuna geçirdi. Hizbullah ve İran'ın intikam yeminleri karşısında çaresizce bekleyen İsrail'in ABD bağımlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik'den de itiraf gibi açıklamalar geldi. Kanal 12 televizyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan İsrailli eski asker, "İsrail, tamamen ABD'ye bağımlı olduğu bölgesel bir savaşa doğru hızla ilerliyor" dedi.

''BÖLGESEL BİR SAVAŞA YOL AÇAR''

Emekli Tümgeneral Brik, "Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu için endişe verici durumu henüz kavrayamayan bazı kişilerin, İran ve Hizbullah karşılık vermeden önleyici saldırı düzenlenmesi gerektiğini söylediğini duyduk. Ne yazık ki bu kişiler, Hizbullah ve İran'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının derhal bölgesel bir savaşa yol açacağını hesaba katmıyorlar" ifadelerini kullandı.

''İSRAİL TEK BAŞINA YENEMEZ''

Hizbullah ve İran'ın önleyici saldırı başlatması durumunda büyük bir kayba uğrayacağını söyleyen Brik, yerleşim yerleri, enerji santralleri, gaz istasyonları, endüstriyel alt yapı ve askeri üslerin her gün binlerce roket ve dron saldırısına uğrayacağını belirtti. Brik, "İsrail ordusunun kendi başına ne bölgesel bir savaşa yanıt verecek, ne ulusal alt yapısını savunacak ne de İran, Hizbullah ve vekillerini yenecek bir gücü var" yorumunda bulundu.

İSRAİL, ABD'SİZ YAPAMAZ

Brik, İran ve Hizbullah'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının net şekilde bölgesel savaşa yol açacağını ancak İran ve Hizbullah'tan gelmesi beklenen cevabın hafif olması durumunda bölgesel bir savaşa girilme olasılığının kesin olmadığını anlattı.

İsrail ordusunun tek başına yapamayacağını söyleyen Brik, ABD'nin yardımına muhtaç olduğunu, bölgesel bir savaşta da ayakta tek başına kalmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Netanyahu'nun önleyici bir saldırı başlatmasını engellediğini söyleyen Brik, ''Ona ABD'nin onayı olmadan böyle bir adım atar ve akabinde bölgesel bir savaş çıkarsa İsrail'in yanında durmayacaklarını söylediğini" aktardı.

''İRAN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞARSA...''

Netanyahu'nun, Biden'ı dinlememesi durumunda İsrail'in yalnız kalacağını söyleyen Brik, İran'ın 'kırmızı çizgiyi aşması' durumunda ihtimalleri sıraladı:

"Tahminim, Biden Netanyahu'ya Hizbullah ve İran kırmızı çizgiyi aşar ve İsrail vatandaşları büyük zarar görürse kapsamlı bölgesel bir savaşa yol açacak olsa bile ABD'nin İsrail'le beraber İran ve Hizbullah'ın askeri ve ekonomik hedeflerine şiddetli saldırı başlatacağını söyledi. Ancak bundan sonra Netanyahu Biden'ı dinlemezse muhtemel bir savaşta yalnız kalacağız"