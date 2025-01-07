İsrailli esir yakınları Netanyahu hükümeti aleyhinde Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi: Hukuksuz bir şekilde kaderlerine terk etti

07 Ocak 2025 18:38 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:51

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu hükümeti aleyhinde Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi. Verilen dilekçede Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçlandığı belirtildi.

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İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, 112 kişiden oluşan İsrailli esir yakını grup, "hükümetin, 459 gün boyunca esirleri hukuksuz bir şekilde kaderine terk ederek anayasal haklarını ihlal ettiğini" belirtti.

Dilekçe sahibi İsrailli esir yakınları, hükümetin esirleri serbest bırakacak bir anlaşmaya yanaşmamasının anayasal hak ihlali olduğunun altını çizdi.

Ayrıca İsrail Yüksek Mahkemesine sunulan dilekçede, Netanyahu liderliğindeki hükümetin esirlerin serbest kalması karşılığında Gazze'ye saldırıları durdurmayı ve bölgeden çekilmeyi de kapsayacak bir anlaşma yapmamasını gerekçelendirmesi talebinde bulunuldu.

SİYASİ NEDENLER ANLAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİYOR

İsrail'deki hapishanelerde en az 10 bin 300 Filistinli bulunuyor, Gazze Şeridi'nde ise 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.