İsrailli esirlerden Netanyahu'ya ters köşe: Hükümetin bizi susturduğu yeter!

İsrail’in 18 Mart’ta Gazze şeridine başlattığı saldırı Hamas’ı harekete geçirdi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları saldırılara karşılık vererek İsrailli esirlere ait yeni bir görüntü paylaştı. İsrail basını, esirlerin Elkana Bohbot ve Yosef-Haim Ohana olduğunu belirtti. Görüntülerde konuşan esirler, 21 ve 22 numaralı esirler olduklarını ifade ederek, düne kadar bir isimlerinin, kimliklerinin ve umutlarının olduğunu ancak artık sadece bir sayıdan ibaret olduklarını belirttiler. Anlatacakları şeylerin Hamas tarafından kendilerine zorla söyletilmediğini ve videonun bir psikolojik savaş aracı olmadığını aktaran esirler, "Sesimizi duyurmak için onlara yalvaran ve isteyen bizdik. Lütfen sesimizi duyun" dedi.

ESİRLERDEN İSRAİL HÜKÜMETİNE SİTEM

Esirle ateşkes anlaşması başladığında ve sınırlar açıldığında, Hamas savaşçılarının kendilerine yiyecek konusunda iyi baktığını ifade etti. Ateşkes ile karınlarının doyduğunu ve rahat bir nefes aldıklarını ifade eden esirler, "Tam da bunların sona ereceğine inanıyorduk ki 18 Mart'ta İsrail hükümeti Gazze'yi havadan bombalamaya karar verdi. Bu saldırı bizi öldürebilirdi. Bizi evlerimize geri döndürmeye niyetli olduklarını size söylediklerini biliyoruz. Ama dünkü gibi bir saldırı benim ve yanımdakilerin ölümüne neden olabilirdi" ifadelerini kullandı.

''NEDEN SUSTURUYORSUNUZ?''

Esirler, "İsrail hükümetinin bizi susturduğu yeter. Daha önce bizimle birlikte olan ve şu anda serbest olan esirlere konuşma şansı verin. Onları susturmayı bırakın. İzin verin konuşsunlar. Bırakın gerçekler ortaya çıksın. Buradan ayrılan herkese konuşma hakkı verilmeli. Neden herkes susturuluyor? Neden?" diye konuştular.

Daha önce serbest bırakılan Ohad Yehlomi'ye seslenen esirler, "Ohad, neden onlara anlatmıyorsun? Sen bizimle birlikteydin. Bizimle birlikte kalıyordun. Bizim için konuş. Herkese neler yaşadığımızı anlat, herkes öğrensin. Anlaşma zamanı ile savaş zamanı sırasında neler olduğunu biliyorsun. Onlara anlat Ohad, onlara anlat Ohad" dediler.

