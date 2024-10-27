İsrailli gazeteciden 'utanç verici' anlar: Lübnan köyünde bir binayı havaya uçurdu

27 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:12

İsrailli gazeteci Danny Kushmaro, İsrail ordusuyla beraber Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlenen saldırıya katıldı. Gazeteci, burada bir binayı havaya uçurdu. O anları ise kameraya aldı. Spikerlik de yapan Kushmaro'nun bu hamlesi, meslektaşları tarafından tepki çekti. Birçok İsrailli gazeteci ''utanç verici'' olarak tanımladı.

İsrail'in, Lübnan​'a saldırıları aralıksız devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde bir köyü hedef alan İsrail askerlerine, İsrailli gazeteci ve spiker Danyy Kushmaro da katıldı. Kurşun geçirmez yeleğini giyip, kaskını takan gazeteci, patlayıcı döşenmiş bir binayı havaya uçurdu. İsrail'in Kanal 12 Televizyonu'nda yayımlanan o anlarda gazeteci Kushmaro'nun patlayıcı düzeneğini nasıl ateşleyeceği anlatıldı ardından 'ilerideki gri binadan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atıldığı' bilgisi verildi. İSRAİLLİ GAZETECİ BİNAYI HAVAYA UÇURDU Binaya patlayıcılar yerleştirilirken, Kushmaro önce dörtten geriye doğru sayıyor ardından düğmeye basarak binayı havaya uçurdu. Danny Kushmaro'nun o anlarının yayımlanmasıyla beraber meslektaşları tepki gösterdi. Çok sayıda İsrailli gazeteci, Kushmaro'nun yaptığını ''utanç verici'' olarak tanımladı. İlgili Haberler İsrail'in planını ABD değiştirdi iddiası! Netanyahu ekibi açıklama yaptı İran, İsrail'e karşılık verecek mi? İşaret edilen tarih her şeyi ortaya çıkardı