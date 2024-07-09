İsrailli generalden Filistin itiraf ve istifa: Kaos ve korku ekildi, bu Yahudilik değil

09 Temmuz 2024 06:36 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 06:37

İşgalci İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'ye bomba yağdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail katliamlarına devam ediyor! Gazze'ye bomba yağdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail BM okulunu da tanımadı: Çok sayıda sivil ölü ve yaralı var!

İsrail BM okulunu da tanımadı: Çok sayıda sivil ölü ve yaralı var!

İşgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail'in en üst düzey komutanlarından Tümgeneral Yehuda Fox istifa etti. Fox, emekliliğini, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadığı bir açıklamayla duyurdu.

Associated Press'te (AP) yer alan habere göre, İsrail ordusunun merkez komutasının emekliye ayrılan şefi Tümgeneral Fox, halefinin atanması için düzenlenen törende, "milliyetçi suçun" yakın zamanda "baş gösterdiğini" söyledi.

"HİÇBİR TEHDİT OLUŞTURMAYAN FİLİSTİN SAKİNLERİ..."

Fox, "Savaş bahanesiyle ve intikam arzusuyla, hiçbir tehdit oluşturmayan Filistinli sakinlere kaos ve korku ekildi" dedi ve yerel politikacıların ve dini liderlerin, yerleşimcilerin artan şiddetine karşı harekete geçmemesinden üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi.

Fox, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik bir haftalık yoğun saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bu benim için Yahudilik değil. En azından benim büyüdüğüm Yahudilik değil" dedi.

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