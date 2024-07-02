İsrailli Generaller: Gazze’de ateşkes istiyoruz

02 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:51

7 Ekim'den bu yana binlerce ölüme sebep olan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'yi yerle bir eden İsrail tarafına dünya kamuoyundan gelen ateşkes çağrıları etki etmezken, iç siyasette dengeler değişiyor.

Bu kapsamda İsrail'de kabine ve ordu arasında fikir ayrılıkları baş gösterdi...

İSRAİLLİ GENERALLER ATEŞKES İSTİYOR

The New York Times gazetesinin yaptığı habere göre; İsrailli üst düzey generaller, Gazze'de ateşkes istiyor.

Generalleri bu fikre iten en önemli etken ise Lübnan ile savaş durumu...

İsrailli askeri yetkililer, Lübnan’da Hizbullah’a karşı daha büyük bir savaş çıkmasına neden olması durumunda Gazze’de Hamas ile ateşkes sağlanması gerektiğini düşünüyor.

EN HIZLI YOL ATEŞKES

Ateşkesin, Gazze’de rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasının da en hızlı yolu olacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca Gazze’ye yönelik saldırıların asıl hedefinin Hamas’ın bertaraf edilmesi olduğu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ordu arasında var olan çatlağı büyüttüğü yorumu yapıldı.

"TOPARLANMAYA İHTİYAÇ VAR"

Gazeteye konuşan kaynağa göre; ateşkes, aynı zamanda yaklaşık 120 İsrailli rehineyi serbest bırakmanın da en iyi yolu.

İsrail’in son yıllarda yürüttüğü en uzun savaşta daha fazla savaş için elindeki ekipmanın eksik olduğu ifade edilen habere göre, generaller ayrıca Hizbullah’a karşı bir savaş çıkması durumunda ordunun toparlanmak için zamana ihtiyacı olduğu görüşünde.

Yetkililer, Hamas ile sağlanacak bir ateşkesin ayrıca Hizbullah’la bir anlaşmaya varmayı da kolaylaştıracağını düşünüyor.

NETANYAHU İSTEKSİZ

Geçen yıla kadar İsrail’in ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Eyal Hulata, gazeteye yaptığı açıklamada, “Ordu, rehine anlaşmasına ve ateşkese tam destek veriyor.” diye konuştu.

Netanyahu, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Gazze’yi işgal etmeye ya da kontrolü alternatif Filistinli liderlere devretmeye isteksiz görünürken, ordu da enerjisinin ve cephanesinin yavaş yavaş tükeneceği ‘ebedi bir savaştan’ korkuyor.