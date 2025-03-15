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 | Berkay Alptekin

İsrailli hahamlardan Trump'a mektup! "Azerbaycan'ı İbrahim Anlaşmaları'na dahil edin"

İsrail'in yeri geldiğinde diplomat görevi de gören önde gelen hahamları, Azerbaycan’ın İbrahim Anlaşmaları’na katılmasını istiyor. Bu doğrultuda ABD Başkanı Donald Trump’a mektup gönderen hahamlar, İsrail’in güvenilir müttefiki olarak görülen Azerbaycan’ın anlaşmalara dahil edilmesinin "bölgesel istikrarı güçlendireceğini" vurguladı.

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İsrailli hahamlardan Trump'a mektup!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 16:27

İsrailli elçilik görevi de yapan hahamlar, Azerbaycan'ın İbrahim Anlaşmaları'na eklenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderdi. Bu talebin kabul edilmesi durumunda Azerbaycan, İsrail ve ABD ile olan askeri ve ticari alışverişini önemli oranda arttıracak.

Kudüs merkezli Jerusalem Post'un haberine göre, talep önde gelen hahamlar tarafından imzalandı.
Bu girişime öncülük eden isimler arasında Simon Wiesenthal Merkezi’nin kurucusu Haham Marvin Hier ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde görev yapan kıdemli haham Eli Abadi yer aldı.

"İSRAİL'İN EN GÜVENİLİR MÜSLÜMAN STRATEJİK ORTAĞI"

Abadi, aynı zamanda Trump’ın damadı ve İbrahim Anlaşmaları’nın mimarı Jared Kushner’in yakın bir dostu olarak biliniyor. Mektubu imzalayanlar arasında ABD ve Kanada Rabinik İttifakı’nın hahamlar mahkemesi başkanı Aryeh Ralbag da bulunuyor.

Jerusalem Post'un haberine göre ittifak, yaklaşık 200 ultra-Ortodoks ve Siyonist hahamı bünyesinde barındırdığı biliniyor. Hahamlar, mektuplarında anlaşmalara katılan ülkelerin ABD’den kapsamlı teşvikler ve siyasi destek aldığını vurguladı.

Mektupta, "İsrail’in en güvenilir Müslüman stratejik ortaklarından biri olarak görülen ve son 30 yıldır ABD’nin Orta Doğu’daki önemli müttefiklerinden biri olan Azerbaycan’ın Washington tarafından destek görmediğine" dikkat çekildi.

"ÖNEMLİ BİR JEST OLACAKTIR"

İsrail ile ticari ilişkilerini arttıran Azerbaycan, ABD tarafından uygulanan 907. Bölüm kapsamındaki yaptırımlara tabi olmaya devam ediyor.

Hahamlar, mektuplarında, "İbrahim Anlaşmaları’na katılan ülkeler, İsrail ile barış yapmaları karşılığında olumlu teşvikler ve kazanımlar elde etti. Buna karşılık Azerbaycan, dış bir etki olmaksızın 30 yıl önce İsrail’in güvenilir bir dostu ve stratejik ortağı oldu. 907. Bölüm’ün kaldırılması, bu dostluğu tanıma adına önemli bir jest olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Trump’ın 2017’deki yemin töreninde konuşma yapan Haham Marvin Hier, Azerbaycan’ın anlaşmalara dahil edilmesinin, "İbrahim Anlaşmaları’nın önemini güçlendireceğini ve din ya da siyasi farklılıklar gözetmeksizin, karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı ittifakların gelişebileceğini göstereceğini" belirtti.

Haham Eli Abadi ise, Azerbaycan’ın İsrail’in en önemli enerji tedarikçilerinden biri olduğunu ve Doğu ile Batı arasında stratejik bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Mektupta, "Azerbaycan, hiçbir dış etki olmadan üç on yıl önce İsrail’in güvenilir bir müttefiki oldu ve Müslüman dünyasının baskılarına rağmen her durumda İsrail’i destekledi" ifadelerine yer verildi.

ALİYEV'İN SÖZLERİNE ATIFTA BULUNULDU

Hahamlar, Azerbaycan’ın laik bir devlet olarak Şii çoğunluklu Müslüman toplumlar içinde benzersiz bir örnek sunduğunu ifade etti.

Ülkedeki Yahudi toplumunun refah içinde yaşadığını belirten hahamlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, "Yahudilere yönelik saygı ve kardeşlik, yerel geleneğin ayrılmaz bir parçasıdır" sözlerine atıfta bulundu.

Mektupta, "Sayın Başkan, politikalarınız ve vizyonunuz, Orta Doğu’da devrim niteliğinde değişimler yaratıyor. İsrail’in bölgedeki güvenliğinde temel taşlardan biri olan ve ABD’ye bağlılığını kanıtlamış bir müttefik olan Azerbaycan’ın anlaşmalara dahil edilmesi, daha istikrarlı bir bölgesel barışın inşasına katkı sağlayacaktır" denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İbrahim Anlaşmaları nedir?
İbrahim Anlaşmaları, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan, Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalardır.ABD'nin aracılık ettiği, 13 Ağustos 2020 tarihli ilk duyuru yalnızca İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgiliydi. 11 Eylül 2020'de İsrail ile Bahreyn arasında bir takip anlaşmasının duyurulmasından önce, 15 Eylül 2020'de, İbrahim Anlaşmalarının ilk yinelenmesine ilişkin resmi imza töreni, Trump yönetiminin ev sahipliğinde 11 Eylül 2020'de gerçekleştirildi. İkili anlaşmaların bir parçası olarak hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Bahreyn, İsrail'in egemenliğini tanıdı ve tam diplomatik ilişkilerin kurulmasına olanak sağladı.
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