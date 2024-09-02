İsrailli sendikalar Netanyahu'ya karşı grev kararı aldı! Maliye Bakanı tehditle karşılık verdi

02 Eylül 2024 07:18 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 07:33

İsrail'de Gazze'de büyük bir soykırım harekatı yürüten Binyamin Netanyahu hükümetine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Yüzbinlerce insan sokaklarda hükümeti protesto ederken ülkenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze Şeridi'nde İsrailli 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek "2 Eylül Pazartesi günü ülke çapında genel greve gideceğini" duyurdu.

HAMAS'IN ÇIKARINI GÖZETMEKLE SUÇLADI

Ancak hükümetten bu karara karşı hamle geldi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, grev çağrısına katılanların maaşlarının kesileceği tehdidinde bulunarak işçileri işe gitmeye çağırdı.

Smotrich, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un Gazze Şeridi'nde 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından "Gazze'de anlaşma talebiyle" yarın için aldığı grev kararını sert ifadelerle eleştirdi. Sendikayı, "İsrail'in iş gücünü temsil etmektense Hamas'ın çıkarını gözetmekle" suçlayan Smotrich, hazineye pazartesi greve katılanların maaşlarının kesilmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

UÇUŞLAR DA DURACAK

İşçilere de greve gitmek yerine işe gitmeleri için çağrı yapan Smotrich'e on binlerce tepki geldi.

Hisdatrut, grev kapsamında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bilgisini paylaşmıştı.