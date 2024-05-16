İsrailli tarihçi Profesör Pappe'yi Hamas destekçisi iddiasıyla FBI sorguladı

16 May 2024 09:41 - Güncelleme : 16 May 2024 09:50

Mısır havlu atabilir! İsrail ve Hamas arabuluculuğu da tehlikede

Mısır havlu atabilir! İsrail ve Hamas arabuluculuğu da tehlikede

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2 saat sorguya çekildiğini, sebebinin ise 'Hamas destekçisi iddiası' olduğunu belirtti. Detroit Metropolitan Havalimanı'na vardığında sorgulandığını belirten Profesör Pappe, telefonunun da elinden alındığını, sorular karşısında şaşkınlığa uğradığını anlattı.

Pappe, "'Hamas destekçisi misin? İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor musun? Çatışma için çözümün nedir?' gibi sorular sordular." ifadesini kullandı.

TELEFONUNDAKİ BÜTÜN BİLGİLER KOPYALANDI

FBI'ın, ABD'deki Arap ve Müslüman arkadaşlarının kimler ve ne kadar yakın olduklarını sorduğunu aktaran Pappe, FBI çalışanlarının, İsrailli yetkililer olduğunu düşündüğü kişilerle uzun süre telefonda konuştuklarını söyledi. Pappe, telefonundaki bütün bilgilerin kopyalandıktan sonra gitmesine izin verildiğini kaydetti.

PAPPE'NİN İSLAMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NDAKİ KONUŞMASI

İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, 8 Mart'ta, merkezi İngiltere'de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "Filistin tarihinin en karanlık anı olabileceğini" belirterek, "Yaşananlar, tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek." demişti.