İsrailli tarihçi Profesör Pappe'yi Hamas destekçisi iddiasıyla FBI sorguladı
ABD'nin Detroit Metropolitan Havalimanı'nda, İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2 saat boyunca Hamas destekçisi olduğu iddiasıyla sorguya çekildi.
İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2 saat sorguya çekildiğini, sebebinin ise 'Hamas destekçisi iddiası' olduğunu belirtti. Detroit Metropolitan Havalimanı'na vardığında sorgulandığını belirten Profesör Pappe, telefonunun da elinden alındığını, sorular karşısında şaşkınlığa uğradığını anlattı.
Pappe, "'Hamas destekçisi misin? İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını düşünüyor musun? Çatışma için çözümün nedir?' gibi sorular sordular." ifadesini kullandı.
TELEFONUNDAKİ BÜTÜN BİLGİLER KOPYALANDI
FBI'ın, ABD'deki Arap ve Müslüman arkadaşlarının kimler ve ne kadar yakın olduklarını sorduğunu aktaran Pappe, FBI çalışanlarının, İsrailli yetkililer olduğunu düşündüğü kişilerle uzun süre telefonda konuştuklarını söyledi. Pappe, telefonundaki bütün bilgilerin kopyalandıktan sonra gitmesine izin verildiğini kaydetti.
PAPPE'NİN İSLAMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NDAKİ KONUŞMASI
İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, 8 Mart'ta, merkezi İngiltere'de bulunan İslami İnsan Hakları Komisyonunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "Filistin tarihinin en karanlık anı olabileceğini" belirterek, "Yaşananlar, tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek." demişti.