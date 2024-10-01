İsrailli tarihçi Türkiye'yi işaret etti: Bölgenin kilit ülkesi

01 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:23

İsrailli tarihçi ve profesör Ilan Pappe, Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgede sürdürdüğü işgal politikasına karşı Türkiye'nin gücüne dikkat çeken Pappe, "Bölgede barışın sağlanmasında kilit rol üstlenebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in içini yerle bir edecek kapasitede! CIA raporunda Lübnan ordusu gücü ve Nasrallah ile ilgili çarpıcı detay

İsrail'in içini yerle bir edecek kapasitede! CIA raporunda Lübnan ordusu gücü ve Nasrallah ile ilgili çarpıcı detay

Filistin'de yaklaşık bir senedir terör estiren İsrail, Gazze işgalinden sonra şimdi de Lübnan'a saldırılara başladı. Hasan Nasrallah'ın da aralarında olduğu çok sayıda Hizbullah yöneticisini suikastla öldüren İsrail, Lübnan'a karadan da operasyon gerçekleştirerek saldırılara başladı. Orta Doğu'yu topyekün savaşın eşiğine getiren İsrail'in işgal politikasına ilişkin İsrailli tarihçi ve profesör Ilan Pappe'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Pappe; İsrail'in mevcut hükümet politikasını, bölgedeki gerilimi artıran savaş yanlısı yaklaşımları, Siyonizm karşıtlığına uzanan kişisel yolculuğunu ve Türkiye’nin Filistin meselesindeki rolüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE BARIŞIN SAĞLANMASINDA KİLİT ROL ÜSTLENEBİLİR"

Türkiye’nin Filistin meselesindeki rolüne değinerek, bu süreçte önemli bir aktör olabileceğini belirten Ilan Pappe, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Filistin'in dört yüzyıl boyunca Osmanlı yönetiminde olduğunu hatırlatıp, Türkiye'nin tarihsel bağları nedeniyle Filistin davası için önemli bir destekçi olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin Orta Doğu için kritik önemde olduğunu belirten Pappe, "Türkiye, bölgesel bir güç olarak Filistin için kritik bir aktör olmasından dolayı bölgede barışın sağlanmasında kilit rol üstlenebilir ve Amerikan müdahalesine alternatif sunabilecek bir koalisyonun parçası olabilir" diye konuştu.

Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmasının barış için önemli olacağını düşündüğünü ifade eden İsrailli tarihçi, "Türkiye, İsrail’e dünya toplumlarının bu politikaları kabul etmediğini ve Filistin halkının haklarını savunduğunu gösterebilir" dedi.

"İSRAİL HÜKÜMETİ SAVAŞ İSTİYOR"

Netanyahu hükümetini "Neo-Siyonist ve mesihçi" olarak tanımlayan İlan Pappe, hükümetin savaş yanlısı tutumunu eleştirdi. İsrail’deki siyasi liderlerin güç kullanımını çözüm olarak gördüğünü ifade eden Pappe, "Çok zor bir durumdayız. İran ve Hizbullah daha pragmatik bir politika izleyip savaşı önlemeye çalışırken, İsrail hükümeti savaşa meyilli bir politika izliyor" diye konuştu.

İlan Pappe, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonlarını sert bir dille eleştirerek, "Gazze’deki saldırılarda insan hakları aktivistleri, yardım görevlileri ve gazeteciler de sivil ayrımı yapılmadan hedef alınıyor. İsrail, varoluşsal bir tehdit algısıyla hareket ediyor ve uluslararası hukuku ihlal etmekten çekinmiyor. Bir savaş suçunu diğerinin ardından işlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SON YAŞANANLAR İSRAİL POLİTİKALARINA FARKINDALIĞIMI ARTIRDI"

Siyonizm karşıtlığıyla tanınan Pappe, akademik kariyerinin ve Filistinli entelektüellerle kurduğu yakın ilişkilerin bu sürece gelmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Birinci ve ikinci intifada sırasında yaşananlar, benim İsrail politikalarına dair farkındalığımı arttırdı. Gerçekliği tam anlamıyla kavradığınızda geri dönüşü olmayan bir aşamaya geliyorsunuz, bu farkındalığı yaşayan çok fazla İsrailli Yahudi olmadığını söyleyebilirim. Akademik çalışmalarım ve İsrail dışında sürdürdüğüm doktora eğitimim, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmamı sağladı. İsrailli Yahudiler arasında bu tür bir farkındalığa erişmek nadirdir, ancak umarım gelecekte daha fazla kişi bu yoldan geçer."

"ATEŞKES İÇİN ABD'NİN İSRAİL'E BASKI YAPMASI ŞART"

ABD başkanlık seçimlerinin bölgeye etkileri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Pappe, şöyle konuştu:

"Seçimler ABD'nin İsrail politikasına nasıl etki eder, bunu kestirmek zor. Bir yandan Amerikalılar bölgesel bir savaş istemiyor, diğer yandan ise iç siyasi dinamikler ve yaklaşan seçimler nedeniyle İsrail üzerinde yeterli baskıyı kuramıyorlar. Belki 2026 seçimlerinde Netanyahu hükümeti düşebilir, ancak yerine geçecek siyasi elitin çok farklı olacağını düşünmüyorum. Ne yazık ki, İsrail’deki siyasi liderler, güç kullanmanın çözüm olduğuna inanıyor ve bu güç işe yaramadığında daha fazla güç kullanmayı tercih ediyorlar."

Bölgede bir ateşkes sağlanması için ABD'nin kilit bir rolü olduğunu söyleyen Pappe, "ABD, İsrail’i ateşkese zorlayabilecek tek güç. Silah yardımlarını kesmesi ya da mali yardımları azaltması yeterli olacaktır. Ancak ABD'nin şu an böyle bir adım atması için gerekli siyasi iradeye sahip olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki seçimler bu politikanın değişip değişmeyeceğini gösterecek." şeklinde görüş belirtti.

"ÇATIŞMA KÜRSEL BARIŞI DA TEHDİT EDİYOR"

Bölgesel barış için uluslararası aktörlerin daha güçlü ve kararlı bir şekilde devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Pappe, "İsrail-Filistin çatışmasının çözümü sadece bölgedeki aktörlerin inisiyatifine bırakılmamalı. Çünkü bu çatışmanın yalnızca bölgesel sonuçları yok, aynı zamanda küresel barışı tehdit ediyor" yorumunu yaptı.

İsrail'in ateşkes için bir motivasyonunun bulunmadığını söyleyen Pappe, "Bu savaş sadece Filistin halkını değil, İsrail halkını da olumsuz etkiliyor. Barış için kararlı ve geniş kapsamlı bir uluslararası baskı şart." diyerek sözlerini noktaladı.