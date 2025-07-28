Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İsrailli turistlere bir şok daha! Yeni adreslerinde de protesto edildiler

İsrailli turistler Siros Adası'nda yaşadıkları protesto şoku sonrası rotalarını çevirdikleri Rodos Adası'nda da protesto edildi. Filistin destekçileri İsrail'i protesto ederek turistlerin inmemesi için etten duvar ördü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 19:36

'de soykırıma devam eden 'in vatandaşları gittikleri ülkelerde tepkiyle karşılaşmaya devam ediyor. 'ın adalarında kruvaziyer gemiyle gezi yapmak isteyen turistler Siros Adası'ndan sonra Rodos Adası'nda da protestoyla karşılaştı.

İsrailli turistlere bir şok daha! Yeni adreslerinde de protesto edildiler

SİROS ADASI SONRASI ROTAYI RODOS'A ÇEVİRDİLER

Rodos Adası’na gelen İsrailli turistlerin adaya ayak basmasını istemeyen destekçisi gruplar polislerin müdahalesine uğradı. Gazze'de yapılan zulme dair görseller taşıyan gruplar İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

İsrailli turistlere bir şok daha! Yeni adreslerinde de protesto edildiler

POLİS DESTEĞİYLE ADAYA İNEBİLDİLER

Yunanistan’da İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris’e yönelik protestolar devam ediyor. Daha önce Filistin destekçileri tarafından Siros Adası’nda edilen ve adaya ayak basmalarına izin verilmeyen gemideki İsrailli turistler, bu kez Rodos Adası’nda protesto edildi. Limanda toplanan Filistin destekçisi bir grup, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrailli turistlerin Rodos Adası’na ayak basmasına engel olmak istedi. Polis, göstericilere müdahale etti. Yunan basını, gemideki turistlerin adaya protesto öncesinde güvenli bir şekilde çıktığını ifade etti.
Filistin destekçisi grup, geminin adaya varışından önce protesto çağrısında bulunmuş fakat adadaki yerel işletmelerin temsilcileri protestoya karşı çıkmıştı.

İsrailli turistlere bir şok daha! Yeni adreslerinde de protesto edildiler

SİROS'A ADIM ATAMAMIŞLARDI

Crown Iris gemisi, 22 Temmuz’da Yunanistan’ın Siros Adası’na demirlemişti. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi protestocu, adadaki limanda bir araya gelerek "Filistin’e özgürlük" sloganları atarak, Filistin bayrakları açmıştı. Protestocuların İsrailli tursitlerin adaya ayak basmasına izin vermemesi sonrası gemi adadan ayrılmıştı.

İsrailli turistlere bir şok daha! Yeni adreslerinde de protesto edildiler
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#filistin
#protesto
#İsrail-Filistin çatışması
#Yunanistan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.