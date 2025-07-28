İsrailli turistlere bir şok daha! Yeni adreslerinde de protesto edildiler

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in vatandaşları gittikleri ülkelerde tepkiyle karşılaşmaya devam ediyor. Yunanistan'ın adalarında kruvaziyer gemiyle gezi yapmak isteyen turistler Siros Adası'ndan sonra Rodos Adası'nda da protestoyla karşılaştı.

SİROS ADASI SONRASI ROTAYI RODOS'A ÇEVİRDİLER

Rodos Adası’na gelen İsrailli turistlerin adaya ayak basmasını istemeyen Filistin destekçisi gruplar polislerin müdahalesine uğradı. Gazze'de yapılan zulme dair görseller taşıyan gruplar İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

POLİS DESTEĞİYLE ADAYA İNEBİLDİLER

Yunanistan’da İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris’e yönelik protestolar devam ediyor. Daha önce Filistin destekçileri tarafından Siros Adası’nda protesto edilen ve adaya ayak basmalarına izin verilmeyen gemideki İsrailli turistler, bu kez Rodos Adası’nda protesto edildi. Limanda toplanan Filistin destekçisi bir grup, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, İsrailli turistlerin Rodos Adası’na ayak basmasına engel olmak istedi. Polis, göstericilere müdahale etti. Yunan basını, gemideki turistlerin adaya protesto öncesinde güvenli bir şekilde çıktığını ifade etti.

Filistin destekçisi grup, geminin adaya varışından önce protesto çağrısında bulunmuş fakat adadaki yerel işletmelerin temsilcileri protestoya karşı çıkmıştı.

SİROS'A ADIM ATAMAMIŞLARDI

Crown Iris gemisi, 22 Temmuz’da Yunanistan’ın Siros Adası’na demirlemişti. Ada sakini yüzlerce Filistin destekçisi protestocu, adadaki limanda bir araya gelerek "Filistin’e özgürlük" sloganları atarak, Filistin bayrakları açmıştı. Protestocuların İsrailli tursitlerin adaya ayak basmasına izin vermemesi sonrası gemi adadan ayrılmıştı.