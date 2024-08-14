İsrailli vekil bile gördü dünya göremedi! Hükümet Gazze'de 'kasıtlı soykırım' işliyor dedi
Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı'nın gözlerini yumduğu soykırımı İsrailli Milletvekili bile itiraf etti. Ortak Liste Partisi'nden Ofer Cassif, hükümetlerinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" işlediğini beyan etti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözleri önünde Gazze'de yürüttüğü soykırım harekatı en sonunda İsrailli milletvekillerinin bile vicdanını yaraladı.
İsrail Parlamentosunda muhalif Ortak Liste Partisi'nde yer alan Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze'deki katliam eylemlerini "kasıtlı soykırım" olarak nitelendirdi.
KORKUNÇ KATLİAMA KAYITSIZ KALAMADI
Cassif, fikrini sosyal medya hesabından paylaştı. Gazze'de 3 gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösteren Cassif, yürekleri yaralayan olaya ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak , "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor" ifadesini kullandı.
YÜREKLER DAĞLANMIŞTI
Cassif'in tepkisini çeken olay dün sabah Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta meydana gelmişti. İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda anne Cumane Arife ile uzun süren tüp bebek tedavisi sonrası 3 gün önce doğan ikiz bebekleri hayatını kaybetmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli cinayete kurban gitti. Katliamlarda 92 bin 240 kişi de yaralandı.