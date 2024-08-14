İsrailli vekil bile gördü dünya göremedi! Hükümet Gazze'de 'kasıtlı soykırım' işliyor dedi

14 Ağustos 2024 06:39 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 06:49

Gazzeli babanın tarifsiz acısı! Bebeklerine doğum belgesi çıkarmak için gitti, dönüşte tüm ailesini kaybetti

Gazzeli babanın tarifsiz acısı! Bebeklerine doğum belgesi çıkarmak için gitti, dönüşte tüm ailesini kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya İsrailli bakanlarla baskına tepki geldi: Daha da tırmandıracak!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya İsrailli bakanlarla baskına tepki geldi: Daha da tırmandıracak!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözleri önünde Gazze'de yürüttüğü soykırım harekatı en sonunda İsrailli milletvekillerinin bile vicdanını yaraladı.

İsrail Parlamentosunda muhalif Ortak Liste Partisi'nde yer alan Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze'deki katliam eylemlerini "kasıtlı soykırım" olarak nitelendirdi.

KORKUNÇ KATLİAMA KAYITSIZ KALAMADI

Cassif, fikrini sosyal medya hesabından paylaştı. Gazze'de 3 gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösteren Cassif, yürekleri yaralayan olaya ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak , "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor" ifadesini kullandı.

YÜREKLER DAĞLANMIŞTI

Cassif'in tepkisini çeken olay dün sabah Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta meydana gelmişti. İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda anne Cumane Arife ile uzun süren tüp bebek tedavisi sonrası 3 gün önce doğan ikiz bebekleri hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli cinayete kurban gitti. Katliamlarda 92 bin 240 kişi de yaralandı.