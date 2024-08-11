İsrailliler gıda stoklamaya başladı! Haniye suikastı sonrası misilleme kabusu 

11 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:14

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de eşi benzeri görülmemiş katliam zincirleriyle Filistin halkına yönelik soykırım harekatı yürüten İsrail, bir yandan da suikastlarla karşısındaki güçleri sindirme harekatı yürütüyor.

STOKLAMAYA BAŞLADILAR

Son olarak Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü düzenlediği suikast saldırılarıyla öldüren İsrail, başta İran olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. İsrailli siyasiler bu tepkilere karşı umursamaz bir tavır takınsa da İsrail vatandaşları için durum çok farklı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İran'dan gelebilecem olası bir misilleme harekatına karşı İsrailliler panik halinde gıda maddelerini evlerine stokluyor. Birçok İsrailli ise evinden adeta dışarıya adım atmıyor.

EVDEN ÇIKMAYIP DONDURMA YİYORLAR

Habere göre, Haniye suikastının ardından dondurma satışlarındaki artış yüzde 260 artış olarak gerçekleşti. Dondurmadan sonra en çok talep edilen ürün yüzde 140 artışla ton balığı olurken, bu ürünü mısır ve turşu gibi konserve yiyecekler takip etti.

İsrailliler, son günlerde restoran ve kafelere gitmekten kaçınırken Tel Aviv'deki ünlü restoranlardan birinin hafta sonu rezervasyonları yüzde 50 azaldı. Pizza restoranlarının siparişleri ise arttı. Sipariş oranındaki artış hafta sonu yüzde 40'lara ulaştı. Bu artışta, İsraillilerin gece dışarı çıkmayıp evde pizza yemeyi tercih etmesi etkili oldu.

ALKOLE VE YATIŞTIRICIYA TALEP PATLADI

Diğer yandan endişeli İsraillilerin alkollü içecek talebindeki artış göze çarptı. Endişelerinden kurtulmak isteyen bar müşterileri daha fazla içki içmeye başlarken İsraillilerin bazılharı da çareyi psikolojik destek almakta buldu. Son birkaç günde psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak zorlaşırken, ortalama seans bedeli 450 şekele (122,5 dolar) çıktı. Ülkede uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç talebinde de yüzde 30 artış gözleniyor.