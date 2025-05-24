İsraillilere kabus gibi aramalar! Gazze'de yaşananların ve esirlerin sesleri kulaklarında yankılanıyor

İsrailliler son günlerde kabus gibi aramalara tanık oluyor. Bilinmeyen numaralardan gelen aramalarda Gazze'deki saldırıların ve İsrailli esirlerin sesleri dinletiliyor.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, arka planda bomba, bağırma sesleri ve korkutucu mesajlar içeren bir kaydın İsrail vatandaşlarına gizli aramalar vasıtasıyla dinletildiği çok sayıda raporun kendilerine ulaştığını bildirdi.

Direktörlük, aramaların halk arasında panik oluşturmak için yapıldığını ve böyle bir çağrı alınması durumunda arayan numaranın engellenmesi çağrısında bulundu.

ARAMALARI ALAN KİŞİLER RAHATSIZLIK DUYDU

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülke genelinde çok sayıda kişiye, telefonlarına gelen gizli aramalarla Gazze'de yaşananların sesleri dinletildi.

Aramalarda, Gazze'deki İsrailli esirlerin "dehşet içindeki" sesleri dinletilirken arka planda İsrail'in bölgeye yönelik şiddetli saldırılarına ilişkin seslerin de geldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 20 aydır yoğun saldırılar sürerken ve büyük bir insanlık felaketi yaşanırken gelen söz konusu aramaları alan kişilerin bundan rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerine ait platform, bu aramaların onlar tarafından organize edildiğine ilişkin iddialar üzerine olayın arkasında kendilerinin olmadığını vurgulayan bir açıklama yaptı.

İSRAİL KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.