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 | Berkay Alptekin

İsraillileri misilleme korkusu sardı! Halk marketlere akın etti

İsrail'in sabaha karşı gerçekleştirdiği 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında İran'a hava saldırısı düzenledi. Saldırı kapsamında İran'ın üst düzey isimlerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İran'ın misillemesine hazırlanan İsrail'de insanlar gıda stoku için marketlere akın etti.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 16:42

İsrail’in sabaha karşı İran'a 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında gerçekleştirdiği hava saldırıları, Ortadoğu'da gerilimi üst seviyelere taşıdı. Saldırı sonucu İran'ın üst düzey askeri yetkilileri öldürülürken, İsrail şimdi İran'ın misillemesine hazırlanıyor.

İsraillileri misilleme korkusu sardı! Halk marketlere akın etti

İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ

Saldırı sonrası İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

İsraillileri misilleme korkusu sardı! Halk marketlere akın etti

"BU İŞİ ONLAR BAŞLATTI, BİZ BİTİTRECEĞİZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in saldırılarına ilişkin yazılı mesaj yayımlayarak, saldırılara kesinlikle karşılık verileceğini belirtti.

Kalibaf, "Bu intikam her ne şekilde olursa olsun alınacak" diyen Kalibaf, "Siyonist rejimin peşini bırakmayacağız. Bu işi onlar başlattı ancak inşallah biz bitireceğiz" diye konuştu.
İsrailliler ise olası bir karşı saldırı endişesi ile marketlere akın ederek alışveriş yapmaya başladı. Kısa sürede market raflarını boşaltan İsrailliler İran'ın İsrail'e ne şekilde bir cevap vereceğini endişeli bir şekilde beklemeye başladı.

İsraillileri misilleme korkusu sardı! Halk marketlere akın etti
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