İsraillilerin yağmaladığı yardım kamyonları için rota arayışı! Pentagon açıkladı

22 May 2024 06:16 - Güncelleme : 22 May 2024 06:25

İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İsrail Gazze'de iki kampa saldırdı: 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'ye kurulan yüzen iskeleden iç kesimlere insani yardımların ulaştırılması için "alternatif rotalar" üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder'dan geldi

DAĞITIM YENİDEN BAŞLADI

Ryder, Gazze ile ilgili ABD, İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında, personel ve kargonun güvenli bir şekilde taşınması için alternatif rotaların belirlenmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Geçici tesisten, (kıyıdaki) toplanma alanından hareketler yeniden başladığını belirten Ryder "Dolayısıyla, koşullar elverdiği sürece yardımların önümüzdeki günlerde buraya dağıtılacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEPOLARA TAŞINIYOR

Geçici iskelenin 17 Mayıs'ta faaliyete geçmesinden bu yana Gazze'ye 569 metrik tondan fazla yardımın ulaştırıldığını söyleyen Ryder, buna karşın yardım kamyonlarının "bazı kişilerce" durdurulduğunu ve araçlardaki yardım malzemelerine el konulduğunu belirtti. Kargoların güvenli bir şekilde taşınması için alternatif yolların belirlendiğini belirten Ryder, Gazze genelinde daha fazla dağıtılmak üzere depolara taşındığını kaydetti.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, dün yapılan günlük basın toplantısında, cumartesi gününden bu yana yüzer iskeleye yeni kamyon gelmediğini ve 16 kamyondan yalnızca beşinin depoya ulaşabildiğini aktarmıştı.