İstanbul anlaşması işliyor: Rusya ve Ukrayna 307’şer askeri takas etti

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşma doğrultusunda 307’şer askeri daha karşılıklı olarak takas etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından serbest bırakılan Rus askerlerinin şu anda Belarus'ta olduğunu ve kendilerine tıbbi ve psikolojik destek sağlandığını duyurdu. Bu askerlerin yakında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya’ya götürüleceği belirtildi.

“İki günde 697 kişi döndü”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son takasla birlikte sadece iki günde toplam 697 esirin evlerine döndüğünü ifade etti ve takas sürecinin devam edeceğini söyledi.

İstanbul’da başlayan süreç

Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirdikleri iki saatlik görüşmede karşılıklı bin esirin takas edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında ilk etapta 390 esir serbest bırakılmıştı. Takas sürecinin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.