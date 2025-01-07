İstanbul dünyanın zirvesinde! Artık New Yok'u da geçti

07 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:50

İstanbul 2024 yılında dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçildi. Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, New York'u bu alanda tahtından indiren İstanbul'da sürücülerin trafikte yıl boyunca kaybettiği süre de hesaplandı.

Dünya genelinde büyük şehirlerdeki trafik​ sıkışıklığı, park etme, yol güvenliği, gibi konularda araştırmalar yapan Inrix'in 2024 Küresel Trafik Puan Kartı açıklandı. Raporda İstanbul, dünyanın trafiği en yoğun şehri oldu.

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ABD merkezli araştırma şirketinin raporuna göre Türkiye'nin en büyük metropolünde trafikte 2023'e kıyasla yüzde 15'lik bir gecikme artışı olduğu vurgulandı. İstanbul​'da sürücülerin 2024 yılında trafikte ortalama 105 saat (4 gün 9 saat) kaybettikleri belirtildi.

İKİNCİ SIRADA NEW YORK VAR

İstanbul'un ardından uzun yıllardır bu alanda zirvede yer alan ABD'nin New York City​ şehri ikinci sırada yer alırken, Chicago​ üçüncü sırada yer buldu. Bu iki şehirde sürücüler trafikte geçen yıl ortalama 102 saatlerini kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra​'da yılda 101 saatlerini trafikte geçirerek dördüncü sırada yer alırken Mexico City ise sürücü başına 97 saat ile ilk beş içinde yer buldu.

LONDRA İLE KIYASLMAMA

Londra, üst üste ikinci yıl İstanbul'un ardından Avrupa'nın en sıkışık şehri unvanını elinde tuttu. Londra, Birleşik Krallık'taki tüm trafik gecikmelerinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu.

Ulaşım analisti ve raporun yazarı Bob Pishue, Londra'nın sıkışıklık büyümesinin yüzde 2 gibi oranıyla mütevazı olduğunu ancak İstanbul'daki yüzde 15'lik artışın, hızlı genişleyen şehirler üzerindeki baskıyı gözler önüne serdiğini ifade etti.