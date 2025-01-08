İstanbul trafiği için düşünülüyordu, New York'ta uygulamaya kondu! Sürücüler artık 9 dolar ödeyecek

08 Ocak 2025 04:35 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 03:44

ABD'de ilk trafik yoğunluğu ücreti uygulaması New York'ta başladı. Artık bazı bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda.

ABD'de dikkat çeken uygulama resmen başladı. Daha önce İstanbul için düşünülen plan, ABD'nin New York​ şehrinde uygulamaya kondu.

Trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla ABD'deki 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi.

RESMEN BAŞLADI

New York Times gazetesinin haberine göre, şehirde hazırlıklar tamamlandı. Uyarı levhaları asılırken, sürücülerin takibini sağlayacak kameralar da aktif hale getirildi.

YOĞUN SAATLER 9 DOLAR, DİĞER SAATLER 2,25 DOLAR

Bu uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda.

Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapacak.

UYGULAMAYA TRUMP KARŞI ÇIKMIŞTI

Öte yandan New York Valisi Kathy Hochul'un iki yıl önce sunduğu bu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı.

DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEKLER

Dünyanın birçok şehrinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla araç girişine ücret uygulanıyor. Londra, Stockholm, Milan ve Singapur, bu sistemi başarıyla uygulayan şehirlerden sadece birkaçı. İstanbul’da da Eminönü ve Kadıköy için bu uygulama planlanıyor.