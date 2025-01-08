Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İstanbul trafiği için düşünülüyordu, New York'ta uygulamaya kondu! Sürücüler artık 9 dolar ödeyecek

İstanbul trafiği için düşünülüyordu, New York'ta uygulamaya kondu! Sürücüler artık 9 dolar ödeyecek

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
08 Ocak 2025 04:35 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 03:44
İstanbul trafiği için düşünülüyordu, New York&#039;ta uygulamaya kondu! Sürücüler artık 9 dolar ödeyecek

ABD'de ilk trafik yoğunluğu ücreti uygulaması New York'ta başladı. Artık bazı bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda.

ABD'de dikkat çeken uygulama resmen başladı. Daha önce İstanbul için düşünülen plan, ABD'nin New York​ şehrinde uygulamaya kondu.

Trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla ABD'deki 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi.

RESMEN BAŞLADI

New York Times gazetesinin haberine göre, şehirde hazırlıklar tamamlandı. Uyarı levhaları asılırken, sürücülerin takibini sağlayacak kameralar da aktif hale getirildi.

İstanbul trafiği için düşünülüyordu, New York'ta uygulamaya kondu! Sürücüler artık 9 dolar ödeyecek - 1. Resim

YOĞUN SAATLER 9 DOLAR, DİĞER SAATLER 2,25 DOLAR

Bu uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda.

Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapacak.

İstanbul trafiği için düşünülüyordu, New York'ta uygulamaya kondu! Sürücüler artık 9 dolar ödeyecek - 2. Resim

UYGULAMAYA TRUMP KARŞI ÇIKMIŞTI

Öte yandan New York Valisi Kathy Hochul'un iki yıl önce sunduğu bu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı.

İstanbul trafiği için düşünülüyordu, New York'ta uygulamaya kondu! Sürücüler artık 9 dolar ödeyecek - 3. Resim

DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEKLER

Dünyanın birçok şehrinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla araç girişine ücret uygulanıyor. Londra, Stockholm, Milan ve Singapur, bu sistemi başarıyla uygulayan şehirlerden sadece birkaçı. İstanbul’da da Eminönü ve Kadıköy için bu uygulama planlanıyor.

İstanbul trafiği için düşünülüyordu, New York'ta uygulamaya kondu! Sürücüler artık 9 dolar ödeyecek - 4. Resim

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
New York

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...