İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takası tamamlandı: Rusya-Ukrayna arasında 2 bin askerlik rehine takası

İstanbul'daki barış müzakerelerinde anlaşmaya varılan Rusya-Ukrayna esir takası tamamlandı. Rusya da Ukrayna da bin askeri serbest bıraktı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da, Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakereleri sonucunda kararlaştırılan esir takasının üçüncüsünde 303 esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Rusya ile Ukrayna arasında "23-25 Mayıs" tarihleri arasında yapılmasına karar verilen bin kişiye bin kişilik takas tamamlandı.

RUS ASKERLERİ BELARUS'TA

Açıklamada, "Böylece, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları doğrultusunda, 23-25 Mayıs tarihleri arasında taraflar bine karşı bin kişilik bir esir takası gerçekleştirdi. Şu anda Rus askerleri Belarus Cumhuriyeti topraklarında bulunuyor. Burada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanıyor. Daha sonra tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya, Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarına götürülecekler" denildi.

307 ASKER SERBEST BIRAKILMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları uyarınca Ukrayna'nın 307 Rus askerini verdiği belirtilerek, "Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 307 savaş esiri verildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Rus askeri personelinin Belarus'ta bulunduğu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri personelin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya’ya nakledileceği bilgisi paylaşılmıştı.

İLK TAKASTA SİVİLLER DE VARDI

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında 270 asker ile 120 sivil esirin takas edildiğini bildirmişti. Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."