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 | Berkay Alptekin

İstanbul'da sıkılan eli Ukrayna çaresiz bıraktı! Esir takasında yeni kriz

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde iki tarafta esir takası için anlaşma sağlamıştı. Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın bu anlaşmayı ertelediğini belirterek, Ukrayna'ya sağlanan anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu.

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İstanbul'da sıkılan eli Ukrayna çaresiz bıraktı! Esir takasında yeni kriz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 17:01

Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir ​​​​​​​Medinskiy, Telegram kanalından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 6 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerde Ukrayna ile 6 bin askerin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varıldığına dikkati çeken Medinskiy, Rus tarafının bu anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları başlattığını belirtti.

"UKRAYNA BELİRSİZ SÜREYLE ERTELEDİ"

Medinskiy, "1212 askerin dondurulan cesetleri, frigorifik araçlarla takas alanına ulaştırıldı. Geriye kalan cesetler de yolda. Bununla birlikte takas sürecini başlatmak için Ukrayna'ya ağır yaralı, hasta ve 25 yaş altında 640 askerden oluşan ilk liste verildi." ifadelerini kullandı.

Bunun için Rusya Savunma Bakanlığından temas grubunun sınırda bulunduğunu dile getiren Medinskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulünü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi. Ukrayna tarafından grup, takas yerine nedense gelmedi. Belirtikleri sebepler tuhaf. Kiev'i takvime, varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve değişime derhal başlamaya çağırıyoruz. Anlaştığımız gibi her taraftan 1200 askere eve dönme fırsatı vermek lazım. Ayrıca, 6 bin Ukraynalı askerin dondurulan cesetlerini almaya çağırıyoruz. Yerimizdeyiz ve çalışmaya hazırız."

Rus basınında yer alan haberlerde ise Ukrayna'ya teslim edilecek cesetleri taşıyan frigorifik araçların sınıra yakın Bryansk bölgesinde bulunduğu bildirildi.

"ANLAŞMALARI UYGULAMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin de İstanbul'da varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları bugün başlattıklarını belirtti.

Ukrayna tarafının bugün yapılması planlanan değişimi onaylamadığına ve süresiz ertelediğine dikkati çeken Zorin, "İstanbul'da varılan tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduğumuzu teyit ediyorum. Tüm cesetleri teslim etmeye ve esir asker değişimini belirlenen formüle göre gerçekleştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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